Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn

Kubánban támadtak olajraktárakat
Ukrán drónokkal támadtak mg egy orosz olajraktárat Kubánban. A helyszínen tűz ütött ki, a hatóságok a helyszínre siettek a lángok megfékezése érdekében.
(Gazeta)
Kész, ennyi volt: az oroszok szerint elvesztette semlegességét a világ egyik leggazdagabb országa, azt is elárulták, miért
Mihajil Uljanov, Oroszország bécsi állandó képviselője szerint a legendásan semleges Svájc immáron nem számít semleges országnak, azt is elárulta, miért gondolja így – számolt be a TASzSz.
Készül valami a hírhedt atomkatasztrófa övezetében: tízezer katona állomásozhat a lezárt zónában, riasztó célt neveztek meg
Jelentős harci tapasztalattal bíró, gyakran külföldi parancsnokokat vezényeltek az ukránok a csernobili térségbe – közölte a Ria Novosztyinak Szergej Lebegyev orosz katonai szakértő.
Jelentett az ukrán légvédelem
Az éjszaka során összesen 165 orosz drónnal támadtak Ukrajnára, ebből 112-t sikerült hatástalanítani. Összesen 14 helyen rögzítettek becsapódásokat.
Félelmetes képességeket kapott a rettegett Gerány-5: ezzel valósággal szétlövik Ukrajnát
Módosításokkal kezdték el használni az oroszok a Gerány-5 drónjukat, ezzel a korábbiaknál is veszélyesebb fegyveré vált – írja a Militarnyi.
Tombol a Kreml: Moszkva kiakadt egy rakétarendszer miatt a keleti hatalomra, ez nem marad válasz nélkül
Oroszország nem bízik Japán azon ígéreteiben, amelyek az amerikai rakétarendszerek hadgyakorlat utáni kivonására vonatkoznak, és figyelmeztetett, hogy az ilyen lépések nem maradnak válasz nélkül – jelentette ki Andrej Rudenko orosz külügyminiszter-helyettes.
Lesújtó számok: ennyi orosz katona már biztosan meghalt a háborúban
A független orosz médiaportál, a Mediazona az orosz-ukrán háború kezdete óta folyamatosan gyűjti az adatokat a harc közben elesettekről.
Jelentett a hírszerzés: lehullt a lepel Putyin hatalmas bizniszéről, a valóság lelombozó lehet Moszkvának
Bár Oroszország a világ második legnagyobb fegyverexportőrének nevezi magát, az ukrán Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZRU) szerint Moszkva állításait sem ellenőrizhető adatok, sem a nemzetközi kutatóintézetek statisztikái nem támasztják alá – tudósított a Defence Express.
Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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