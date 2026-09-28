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Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn
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Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn

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Oroszország több mint 2200 nagy hatótávolságú drónnal támadta Ukrajnát az utóbbi egy héten - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap a közösségi médiában. Dél-Korea mély sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Ukrajna nyilvánosságra hozta két észak-koreai hadifogoly Szöulnak történő átadását, majd tagadta, hogy a felek között titoktartási megállapodás jött volna létre az ügyben – jelentette a Jonhap hírügynökség vasárnap. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Kubánban támadtak olajraktárakat

Ukrán drónokkal támadtak mg egy orosz olajraktárat Kubánban. A helyszínen tűz ütött ki, a hatóságok a helyszínre siettek a lángok megfékezése érdekében.

(Gazeta)

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Kész, ennyi volt: az oroszok szerint elvesztette semlegességét a világ egyik leggazdagabb országa, azt is elárulták, miért

Mihajil Uljanov, Oroszország bécsi állandó képviselője szerint a legendásan semleges Svájc immáron nem számít semleges országnak, azt is elárulta, miért gondolja így – számolt be a TASzSz.

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Kész, ennyi volt: az oroszok szerint elvesztette semlegességét a világ egyik leggazdagabb országa, azt is elárulták, miért
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Készül valami a hírhedt atomkatasztrófa övezetében: tízezer katona állomásozhat a lezárt zónában, riasztó célt neveztek meg

Jelentős harci tapasztalattal bíró, gyakran külföldi parancsnokokat vezényeltek az ukránok a csernobili térségbe – közölte a Ria Novosztyinak Szergej Lebegyev orosz katonai szakértő.

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Készül valami a hírhedt atomkatasztrófa övezetében: tízezer katona állomásozhat a lezárt zónában, riasztó célt neveztek meg
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Jelentett az ukrán légvédelem

Az éjszaka során összesen 165 orosz drónnal támadtak Ukrajnára, ebből 112-t sikerült hatástalanítani. Összesen 14 helyen rögzítettek becsapódásokat.

(Ukrajinszka Pravda)

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Félelmetes képességeket kapott a rettegett Gerány-5: ezzel valósággal szétlövik Ukrajnát

Módosításokkal kezdték el használni az oroszok a Gerány-5 drónjukat, ezzel a korábbiaknál is veszélyesebb fegyveré vált – írja a Militarnyi.

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Félelmetes képességeket kapott a rettegett Gerány-5: ezzel valósággal szétlövik Ukrajnát
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Tombol a Kreml: Moszkva kiakadt egy rakétarendszer miatt a keleti hatalomra, ez nem marad válasz nélkül

Oroszország nem bízik Japán azon ígéreteiben, amelyek az amerikai rakétarendszerek hadgyakorlat utáni kivonására vonatkoznak, és figyelmeztetett, hogy az ilyen lépések nem maradnak válasz nélkül – jelentette ki Andrej Rudenko orosz külügyminiszter-helyettes.

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Tombol a Kreml: Moszkva kiakadt egy rakétarendszer miatt a keleti hatalomra, ez nem marad válasz nélkül
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Lesújtó számok: ennyi orosz katona már biztosan meghalt a háborúban

A független orosz médiaportál, a Mediazona az orosz-ukrán háború kezdete óta folyamatosan gyűjti az adatokat a harc közben elesettekről.

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Lesújtó számok: ennyi orosz katona már biztosan meghalt a háborúban
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Jelentett a hírszerzés: lehullt a lepel Putyin hatalmas bizniszéről, a valóság lelombozó lehet Moszkvának

Bár Oroszország a világ második legnagyobb fegyverexportőrének nevezi magát, az ukrán Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZRU) szerint Moszkva állításait sem ellenőrizhető adatok, sem a nemzetközi kutatóintézetek statisztikái nem támasztják alá – tudósított a Defence Express.

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Jelentett a hírszerzés: lehullt a lepel Putyin hatalmas bizniszéről, a valóság lelombozó lehet Moszkvának
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Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

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Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

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