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Váratlan felvetés: Trump megkérdezte Hszi Csin-pinget, hogy vennének-e amerikai fegyvereket
Globál

Váratlan felvetés: Trump megkérdezte Hszi Csin-pinget, hogy vennének-e amerikai fegyvereket

MTI
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Donald Trump amerikai elnök azzal indokolta az amerikai fegyverek tervezett eladását Tajvannak, hogy az csak egyike a Washington által világszerte lebonyolított eladásoknak, és ezzel kapcsolatban megkérdezte Hszi Csin-ping kínai elnököt, hogy esetleg Kínát is érdekelné-e amerikai fegyverek vásárlása - mondta el az Egyesült Államok pekingi nagykövete a Fox News amerikai televízióban helyi idő szerint vasárnap.

David Perdue nagykövet Shannon Bream újságíróval beszélgetett a Fox News Sunday című műsorban a kínai elnök múlt heti washingtoni látogatását követően. A műsorvezető arról kérdezte a nagykövetet, hogy az Egyesült Államok azért függesztette-e fel a fegyverszállítást Tajvannak, hogy megnyugtassa a kínai elnököt. Trump "Tajvan ügyében olyan határozott, mint senki más, akit valaha láttam" - utasította vissza a felvetést Perdue, és hozzátette, hogy az elnök már rengeteg fegyvert adott el a szigetnek.

A nagykövet elmondása szerint Trump a találkozón hangsúlyozta, hogy Amerika szerte a világon ad el fegyvereket.

Perdue hozzátette, hogy az elnök "egy alkalommal" megkérdezte Hszit, hogy vajon Kínát is érdekelné-e amerikai fegyverek vásárlása.

Az Egyesült Államoknak törvényben rögzített kötelessége is, hogy Tajvan számára biztosítsa az önvédelemhez szükséges eszközöket. Kína viszont el akarja érni, hogy Washington állítsa le a fegyvereladásokat Tajpejnek. Hszi ezt már májusban, Trump pekingi látogatásán világossá tette, és azt követően Washington felfüggesztette egy rekordösszegű, 14 milliárd dolláros szállítmány eladását Tajvannak.

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A kínai állami média szerint Hszi Csin-ping a mostani látogatáson egy négyszemközti megbeszélésen azt is szorgalmazta, hogy Trump fejezze ki: ellenzi Tajvan függetlenségét.

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