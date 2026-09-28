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Vége a méregdrága rakéták korának? Különleges fegyvert vetett be az Egyesült Államok a drónok ellen
Globál

Vége a méregdrága rakéták korának? Különleges fegyvert vetett be az Egyesült Államok a drónok ellen

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Az amerikai légierő F-15E Strike Eagle vadászbombázói az Epic Fury hadművelet során kettős szerepben bizonyítottak, mivel a hagyományos precíziós csapásmérés mellett drónelhárítási feladatokat is elláttak az iráni fenyegetésekkel szemben - jelentette az Army Recognition.

Az F-15E gépek már a hadművelet kezdetétől fogva aktívan részt vettek a bevetéseken. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) 2026 márciusában dokumentálta először a Strike Eagle-ök harci repüléseit, amelyek júliusig folyamatosak maradtak a térségben. A nehéz vadászgép nagy hatótávolsága, kétfős személyzete és jelentős fegyverkapacitása különösen alkalmassá teszi olyan feladatokra, amelyek kiterjedt légi célpontok – köztük drónok – folyamatos elfogását igénylik. A pilóta és a fegyverrendszer-kezelő tiszt hatékonyan oszthatja meg egymás között a navigációs, szenzorkezelési és célkövetési feladatokat, ami jelentősen növeli a repülőgép reakcióképességét a földi célok és a beérkező drónok ellen egyaránt.

A kibővített drónelhárító feladatkör kulcseleme az AGR-20F APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System II) rendszer integrálása volt.

Az amerikai légierő a lézerirányítású, 70 mm-es rakétát kifejezetten azért tesztelte az F-15E típuson, hogy költséghatékony alternatívát biztosítson a pilóta nélküli repülőeszközök elleni küzdelemben.

Az APKWS II különösen a Shahed típusú öngyilkos drónok elleni védekezésben bizonyult kulcsfontosságúnak, mivel egyszerre kínál megoldást a költség- és a készletezési problémákra. Az AIM-9X Sidewinder vagy az AIM-120 AMRAAM rakéták tömeges alkalmazása a drónok ellen gyorsan felemésztené a jóval összetettebb légi célok megsemmisítésére szánt, rendkívül drága készleteket. Ezzel szemben az APKWS II jóval kisebb méretű, precíziós irányítású lövedékként teszi lehetővé a kisméretű célpontok hatékony megsemmisítését.

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A rendszer működési elve szerint egy nem irányított, szabványos 70 mm-es rakétát lézeres irányítóegységgel szerelnek fel, így alakítva át azt precíziós fegyverré. Mivel az F-15E lényegesen többet képes hordozni ezekből a rakétákból, mint a hagyományos levegő-levegő rakétákból, egyetlen gép akár több drónt is megsemmisíthet egyetlen járőrözés során.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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