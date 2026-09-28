Végre kiderült, mit kezdenek az ukránok az ősrégi, rozoga BTR-60-asokkal

Először használt az ukrán haderő a Vivaldi hadművelet során egy átalakított BTR-60-as páncélozott harcjárművet szárazföldi kamikaze-drónként, erről felvétel is megjelent.

Ukrajna nagyjából 200 darab BTR-60-assal rendelkezik, ezek zöme Bulgáriából származik, Szófia 2023-24-ben szállította le a gépeket a megtámadott országnak. A platform rendkívül elavult: az első BTR-60-asokat még az 1950-es években építették meg, a legtöbb ország még az 1980-as években kivonta őket hadrendből, ahogy a modernebb (mára szintén többnyire elavult) BTR-70-esek, BTR-80-asok hadrendbe léptek.

Amikor Bulgária elkezdte leszállítani a BTR-60-asokat Ukrajnának, sok elemző és OSINT-blogger kezdett el azon filozofálni, hogy mégis mit szeretne Kijev kezdeni e páncélosokat finoman szólva sem kímélő háborúban az ősrégi, ráadásul rossz műszaki állapotú vasakkal. A leszállítás óta nem is nagyon lehetett látni a háborúban a régi szovjet gépeket, még a háttérországban, csapatszállító feladatot sem nagyon kaptak.

Most kiderült: szárazföldi kamikaze-drónná, távirányított VBIED-dé alakítják őket.

Az ukrán erők a Vivaldi-hadműveletben használták is az átalakított BTR-60-asokat Észak-Donyeckben, egy ilyen jármű bevetéséről videó is készült.

During Operation Vivaldi, Ukraine’s 3rd Army Corps converted Soviet-era BTR-60 armored personnel carriers into a massive unmanned explosive vehicles, using them to breach some of the Russian fortified positions during the offensive. https://t.co/1dKZ6TtE3H pic.twitter.com/9SR9FbrZjx https://t.co/1dKZ6TtE3H — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) September 28, 2026

Az, hogy régi páncélosokat megtöltenek robbanószerrel és egy adott célpont ellen küldik őket, egyébként nem egy új ötlet - a Közel-Kelet polgárháborúiban sok ilyen eszközt láthattunk. Ukrajna innovációja abban rejlik, hogy kezelőszemélyzet helyett az egész megoldást robotizáltan, távirányítva, saját katonáik életének feláldozása nélkül használják az ellenséges állásokkal szemben.

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