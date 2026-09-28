Zelenszkij ezt nem teszi zsebre: mély törésvonal alakult ki a korrupció miatt Ukrajnában

A szeptember 12. és 21. között végzett közvélemény-kutatásban a válaszadók mintegy negyede (25%) szerint az elnök nem tehető felelőssé környezete ügyeiért, míg 3 százalék nem tudott vagy nem akart állást foglalni a kérdésben. A KIIS ugyanakkor óvatosságra int az eredmények értelmezésénél, mivel az intézet megállapítása alapján a "személyes felelősség" fogalmát az állampolgárok elsősorban politikai felelősségként értelmezik, nem pedig úgy, hogy az elnök maga is érintett lenne ezekben a korrupciós ügyekben.

A szociológusok az elnökbe vetett bizalom szintje alapján is elemezték a válaszokat, az eredmények pedig markáns törésvonalat mutatnak.

A Zelenszkijben teljes mértékben megbízók körében mindössze 3 százalék tartja felelősnek az államfőt, míg 81 százalékuk nem. Az inkább bízók csoportjában ez az arány 17, illetve 60 százalék. Ezzel szemben az elnökben inkább nem bízók 57, az egyáltalán nem bízók pedig 85 százaléka teszi felelőssé Zelenszkijt a környezetében zajló korrupciós tevékenységért.

A felmérést telefonos interjúk segítségével végezték az ukrán kormány ellenőrzése alatt álló területeken, összesen 1002 felnőtt megkérdezésével. A KIIS felhívja a figyelmet arra, hogy a háborús körülmények miatt a szokásos statisztikai hibahatáron felül bizonyos mértékű rendszeres torzítással is számolni kell.

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