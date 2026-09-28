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Zelenszkij megteszi, amit Trump kér a válság ellen, de van egy súlyos feltétele
Globál

Zelenszkij megteszi, amit Trump kér a válság ellen, de van egy súlyos feltétele

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök azon a véleményen van, hogy Ukrajna támadásai felelősek a dízel világpiaci árának elszállása miatt, ezért kéréssel fordult Kijevhez. Ennek azonban vannak feltételei – számolt be a Kyiv Independent.

Az Egyesült Államokban – akárcsak világszerte – rendkívül megemelkedett a gázolaj kereskedelmi ára, és az elnök meg is találta emiatt a felelőst: Ukrajnát. Szerinte Kijev tehet az emelkedésről, ezért azzal a kéréssel fordult Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz, hogy fejezze be az orosz olajlétesítmények elleni támadásokat, amit az egész ügy kiváltó jelenségeként azonosított.

Kijev nyitottnak mutatkozott a csapások számának csökkentésére, ugyanakkor ezt nem teszik meg feltétel nélkül:

csak akkor hajlandóak az orosz olajinfrastruktúra elleni támadások megszüntetésére, ha Moszkva is felhagy az ukrán energetikai létesítmények módszeres csapásaival.

A lapnak nyilatkozó, névtelenséget kérő ukrán tisztviselő hangsúlyozta, hogy eddig még semmibe sem egyeztek bele, a kérdés továbbra is nyitott. Sokan vitatják, hogy az ukránoknak mennyi köze lehet a világpiaci árak elszállásához, sokkal inkább Trump közel-keleti háborúját tartják a fő kiváltó oknak. Az ukrán KSE intézet elkészítette a saját elemzését a témában, arra jutottak, hogy a Perzsa-öbölből származó export 152 millió hordóval csökkent március és augusztus között, ugyanezen időszakban Oroszországból 68 millió hordós a visszaesés.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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