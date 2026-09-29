A stratégiai olajtartalékhoz nyúlhat a Nemzetközi Energiaügynökség

Az Európai Unió a metánkibocsátási szabályok elhalasztását fontolgatja az olaj- és gázimport esetében, miközben a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagállamai a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról egyeztethetnek - írja a Reuters. Az európai kormányok egyre nagyobb aggodalommal figyelik a téli energiaárak emelkedését és a kínálat szűkülését.

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Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa a dublini uniós energiaügyi miniszteri találkozón közölte, hogy

megvizsgáltatja a 2027. január 1-jétől hatályba lépő metánkibocsátásiszabályok elhalasztásának lehetőségét.

A jogszabály az EU-t ellátó külföldi olaj- és gáztermelőket kötelezné a metánkibocsátásuk nyomon követésére és adatszolgáltatásra. Az iráni háború azonban megzavarta a globális olaj- és gázellátást, így az európai kormányok attól tartanak, hogy a szankciók fenyegetése elriaszthatja a beszállítókat az európai piacról.

Jorgensen hangsúlyozta, hogy csupán halasztásról van szó, nem pedig a szabályozási célok csökkentéséről. Az akár egyéves haladék feltétele az lenne, hogy a tagállamok az extra időt a jogszabály teljes körű végrehajtására való felkészülésre fordítsák. Emmanuel Macron francia elnök a múlt héten egyéves halasztást sürgetett, mivel véleménye szerint a szabályozás jogi kockázatot jelentene az importőrök számára a szűkülő energiapiacon. Korábban csaknem tucatnyi uniós tagállam, valamint az Egyesült Államok – Európa legnagyobb LNG-beszállítója – is kérte a szabályozás felfüggesztését vagy visszavonását.

Fatih Birol, az IEA vezetője ugyanezen az ülésen arról beszélt, hogy

a tagállamok megvitathatják további stratégiai olajtartalékok piacra bocsátását.

"Nagyon szorosan figyelemmel kísérjük a piacokat, különösen a finomított termékek, köztük a dízel piacát. Ha szükség van rá, természetesen egyeztetünk a tagállamok kormányaival a szükséges lépések megtételéről" – fogalmazott. Birol kitért arra is, hogy az IEA minden tagjának javaslatot tesz arra vonatkozóan, mi szolgálja az adott ország, illetve szövetségesei és partnerei érdekeit – reagálva arra a felvetésre, hogy Donald Trump amerikai elnök a múlt héten támogatta a dízelexport tilalmának ötletét.

Forrás: Reuters

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