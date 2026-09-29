Továbbra is komoly problémát jelent a felettesek felé való hazudozás az orosz hadseregben, ezért is omlottak össze az orosz védvonalak Észak-Donyeckben – írja a Moszkovszkij Komszomolec.

Az orosz állami média egyik legnagyobb elérésű lapja több „milbloggert” vagy „vojenkort” is idéz – olyan orosz katonai szakértőket, akik rendszeresen számolnak be az interneten a háború különféle eseményeiről.

A cikk apropója az ukrán Vivaldi-hadművelet: az ukrán erők Észak-Donyeckben, Liman térségében ellentámadást hajtottak végre, áttörték a frontvonalat és nagyjából fél tucat falut foglaltak vissza.

Az MK cikke hosszasan ecseteli azt, hogy más szektorokban micsoda sikereket ért el az orosz haderő, majd rátér a lényegre:

szerintük azért volt sikeres az ukrán ellentámadás, mert az információáramlás sokkal hatékonyabb az ukrán haderőben.

Rendben van az, ha valaki hibázik. Az nincs rendben, ha valaki hazudik”

– idézi a lap Andrej Beluszov orosz védelmi minisztert, majd taglalják, hogy szerintük ez az ukrán haderőben meg is valósult, az orosz haderőben nem teljesen. Ráadásul az MK azt is hangsúlyozza, hogy az ukrán fél nem kezd el a harctéri sikereiről propagandát gyártani a médiában, amíg azok a sikerek meg nem történtek.

Az ellenség pontosan érti, hogy ha nem számol be a sikereiről, mi nem fogjuk ezeket jelenteni a parancsnokságnak, ami ahhoz vezet, hogy nem küldenek nekünk erősítést”

– idéz az MK egy orosz vojenkort.

Reméljük, hogy hamarosan véget ér a feletteseknek való hazudozás, ennek köszönhetően pedig hatékonyabban tudunk majd műveleteket tervezni”

– idézi a lap ugyanezt a szakértőt.

Még a legnehezebb időkben is az őseink erőt találtak, hogy megmondják az embereknek, ha valami nem alakult jól a fronton. Ezzel nemcsak a háborús folyamatok váltak átláthatóbbá, hanem a háttérországban lévők szenvedése is”

- idézi az MK egy „két őrnagy” nevű Telegram-csatorna véleményét.

A lap végül arra is kitér: a háború egyszerre az információs térben is zajlik, az ellenség (az oroszok szemében az ukránok) is zavart tudnak kelteni, ha az orosz oldal hazugságai mellé a saját hazugságaikat is elkezdik terjeszteni.

Címlapkép forrása: Andrey Rusov