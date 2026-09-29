Bejelentette Trump: nincs semmilyen titkos alku, semmi nem igaz a hírekből

Ez nem igaz. SEMMIT nem ajánlottam nekik"

– írta Trump hétfőn a Truth Social felületén, reagálva az Axios és a CNN meg nem nevezett amerikai tisztviselőkre hivatkozó értesüléseire. A beszámolók szerint az elnök hajlandó lett volna szankciós enyhítéseket biztosítani Iránnak, amennyiben Teherán "konkrét előrelépést" mutat az atomprogram ügyében.

Trump többször is hangsúlyozta, hogy a háború legfőbb célja megakadályozni, hogy Irán atomfegyverhez jusson, valamint megszüntetni Teherán azon képességét, hogy megtámadja szomszédait.

Irán tagadja, hogy atomfegyver kifejlesztésére törekedne, ugyanakkor ragaszkodik a békés célú nukleáris energiaprogramhoz való jogához.

Maszúd Pezeskján iráni elnök a CBS Face the Nation című műsorában kijelentette, hogy Teherán kész tárgyalni nukleáris programjáról és egyéb kérdésekről, ám nem fogadja el a megfélemlítést vagy a kényszerítést. Hozzátette, Irán nem törekszik háborúra, csupán megvédi magát a nyomásgyakorlással és a támadásokkal szemben.

Hétfőn amerikai és iráni tisztviselők külön-külön egyeztettek a közvetítőkkel a konfliktus rendezéséről. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a közösségi médiában leszögezte, hogy "csak tárgyalásos megoldás vezetheti ki" a feleket a patthelyzetből. A Hormuzi-szoros újranyitását Teherán a saját feltételeinek teljesítéséhez köti – Aragcsi pénteken az ENSZ-ben vázolt javaslata szerint a megállapodás egy hétnapos visszaszámlálást indítana el a szoros megnyitásához és a regionális harcok felfüggesztéséhez.

Trump szombaton elutasította ezt a tervet, és azt állította, Iránt a kétségbeesés hajtja a megegyezés felé.

Azért akarnak megállapodást kötni a Hormuzi-szoros azonnali megnyitásáról, mert súlyosan veszítenek"

– fogalmazott a Fehér Házban. Aragcsi ugyanakkor közölte, hogy a közvetítők hivatalosan még nem továbbították Washington elutasító válaszát, így Teherán a tőlük kapott végleges álláspontra vár a döntéshozatal előtt.