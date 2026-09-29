24°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Bejelentette Trump: nincs semmilyen titkos alku, semmi nem igaz a hírekből
Globál

Bejelentette Trump: nincs semmilyen titkos alku, semmi nem igaz a hírekből

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump amerikai elnök cáfolta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint Washington kész lenne enyhíteni az Irán elleni szankciókat, és felszabadítani a befagyasztott iráni pénzeszközöket a nukleáris programról szóló megállapodásért cserébe - írta a Reuters.

Ez nem igaz. SEMMIT nem ajánlottam nekik"

– írta Trump hétfőn a Truth Social felületén, reagálva az Axios és a CNN meg nem nevezett amerikai tisztviselőkre hivatkozó értesüléseire. A beszámolók szerint az elnök hajlandó lett volna szankciós enyhítéseket biztosítani Iránnak, amennyiben Teherán "konkrét előrelépést" mutat az atomprogram ügyében.

Trump többször is hangsúlyozta, hogy a háború legfőbb célja megakadályozni, hogy Irán atomfegyverhez jusson, valamint megszüntetni Teherán azon képességét, hogy megtámadja szomszédait.

Irán tagadja, hogy atomfegyver kifejlesztésére törekedne, ugyanakkor ragaszkodik a békés célú nukleáris energiaprogramhoz való jogához.

Még több Globál

Veszélyben lehet Putyin pozíciója, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden

Kiderült: már októberben jöhet az ukrajnai béketárgyalás, de Kijev attól fél, az egész időpocsékolás lesz

Bővítik a német légierőt: 16 új A400M-et vásárolnak

Maszúd Pezeskján iráni elnök a CBS Face the Nation című műsorában kijelentette, hogy Teherán kész tárgyalni nukleáris programjáról és egyéb kérdésekről, ám nem fogadja el a megfélemlítést vagy a kényszerítést. Hozzátette, Irán nem törekszik háborúra, csupán megvédi magát a nyomásgyakorlással és a támadásokkal szemben.

Hétfőn amerikai és iráni tisztviselők külön-külön egyeztettek a közvetítőkkel a konfliktus rendezéséről. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a közösségi médiában leszögezte, hogy "csak tárgyalásos megoldás vezetheti ki" a feleket a patthelyzetből. A Hormuzi-szoros újranyitását Teherán a saját feltételeinek teljesítéséhez köti – Aragcsi pénteken az ENSZ-ben vázolt javaslata szerint a megállapodás egy hétnapos visszaszámlálást indítana el a szoros megnyitásához és a regionális harcok felfüggesztéséhez.

Trump szombaton elutasította ezt a tervet, és azt állította, Iránt a kétségbeesés hajtja a megegyezés felé.

Azért akarnak megállapodást kötni a Hormuzi-szoros azonnali megnyitásáról, mert súlyosan veszítenek"

– fogalmazott a Fehér Házban. Aragcsi ugyanakkor közölte, hogy a közvetítők hivatalosan még nem továbbították Washington elutasító válaszát, így Teherán a tőlük kapott végleges álláspontra vár a döntéshozatal előtt.

Kapcsolódó cikkünk

Egyre több a bizonyíték: Moszkva segít a rezsimnek Amerika bázisait támadni, az is kiderült, miért

Titokban folynak a béketárgyalások, de aligha lesz ebből gyors eredmény - Megszólalt Donald Trump legnagyobb ellensége

Donald Trump szavai után lefordultak a nemesfémek

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Őrizetben Seszták Miklós és Hankó Balázs, megnevezték Orbán Viktort az aranykonvoj ügyében
Veszélyben lehet Putyin pozíciója, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden
Kijev bajban: olyan hatalommal veszett össze, amellyel nem kellett volna
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility