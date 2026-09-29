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Berlinben jelentette ki az államfő: Putyin a legelfogadhatóbb orosz vezető a világ számára
Globál

Berlinben jelentette ki az államfő: Putyin a legelfogadhatóbb orosz vezető a világ számára

MTI
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Portfolio
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Be kell fagyasztani a harcokat Ukrajnában, hogy meg lehessen kezdeni a béketárgyalásokat - jelentette ki kedden Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök Berlinben Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján. Az eseményen a kazah államfő Vlagyimir Putyin orosz elnököt is méltatta.

Már az elejétől fogva megmondtuk, és én is beszéltem már arról, hogy nagy tisztelettel viszonyulunk az ukrán néphez, történetéhez, kultúrájához, hagyományaihoz és persze az ukrán nyelvhez. Ezért nem is beszéltem arról, hogy haladéktalanul véget kell vetni a háborúnak. Megértem ugyanis, hogy ez valószínűleg a jelen körülmények között nem lenne kivitelezhető. Én a harci cselekmények befagyasztásáról beszéltem Ukrajna területén azzal, hogy át kell térni a diplomáciai, vagy bármilyen más tárgyalási folyamatra"

- húzta alá a kazah elnök.

Tokajev hangsúlyozta azt is, hogy

Vlagyimir Putyin, mint államférfi és Oroszország vezetője, - bármilyen furcsán is hangozzon ez számunkra - talán a legelfogadhatóbb politikai személyiség Közép-Ázsia, beleértve Kazahsztánt is, és véleményem szerint Európa és az egész világ számára is".

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"Nagyon jól ismerem őt, és rendelkezik mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyek elengedhetetlenek egy bonyolult történelemmel rendelkező nagy állam vezetőjének, aki saját elképzelései szerint értelmezi az ország előtt álló stratégiai célokat" - fűzte hozzá.

Kijelentette továbbá, hogy Kazahsztánnak békére és stabilitásra van szüksége, aminek köszönhetően hazája jelentős fejlődést ér el. "Ezért elnökként minden lehetséges dolgot meg fogok tenni hazámban a béke és stabilitás szavatolása és annak érdekében, hogy a tőlem telhető mértékben hozzájáruljak - anélkül, hogy túlbecsülném a képességeimet - a béke megteremtéséhez és a háború befejezéséhez a Kazahsztán szomszédságában lévő területeken" - tette hozzá.

Merz ugyanakkor arról beszélt, hogy "mindent meg fog tenni" annak érdekében, hogy partnereivel közösen - pénzügyi támogatással és légvédelmi eszközök szállításával - átsegítsék Ukrajnát a télen.

Az Európai Tanács október közepére tervezett ülése előtt intenzív megbeszéléseket fogunk tartani arról, hogy "miként javíthatnánk segítségnyújtásunkon". A német kancellár e tekintetben különösen az ukrán államháztartás hiányát és a légvédelmi eszközök pótlását emelte ki.

Merz ismételten felszólította Oroszországot arra, hogy vessen véget a háborúnak és kezdjen komoly tárgyalásokat az európai országok bevonásával a konfliktus rendezéséról.

Tokajev és Merz energetikai kérdéseket is érintettek. A kazah elnök közölte, hogy a kőolajszállítási mennyiségek növelését tervezik, és Kazahsztán "a jövőben is megbízható partnerként kíván szerepelni Németország kőolajellátásában". Merz hangsúlyozta, hogy a kazah olaj a korábban Oroszországtól vásárolt olaj kiváltására szolgál. Németország "ellátási kapcsolatainak diverzifikálására törekszik, és ebben Kazahsztán fontos szerepet játszik" - fűzte hozzá a kancellár.

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