22°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Bővítik a német légierőt: 16 új A400M-et vásárolnak
Globál

Bővítik a német légierőt: 16 új A400M-et vásárolnak

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A német hadsereg (Bundeswehr) 16 új A400M Airbus típusú szállítógépet tervez beszerezni - közölte kedden Boris Pistorius német védelmi miniszter Brémában tartott sajtótájékoztatóján az ottani Airbus-üzemben tett látogatásán.

Mint mondta, ezekkel váltanák fel a régibb, taktikai lehetőségekkel nem rendelkező gépeket.

A német hadsereg már most több tucattal rendelkezik az A400M típusból.

Nagyon konkrétan fontolgatjuk, hogy a logisztikai repülőgépeket új taktikai repülőgépekkel cseréljük le"

- mondta a védelmi miniszter. Erről "nagyon jó" tárgyalások folynak az Airbusszal. Előtte azonban a német szövetségi parlamentnek (Bundestag) döntést kell hoznia az ügyben. Pistorius szerint a tervezett beruházás milliárdokba kerül majd.

Még több Globál

Veszélyben lehet Putyin pozíciója, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden

Kiderült: már októberben jöhet az ukrajnai béketárgyalás, de Kijev attól fél, az egész időpocsékolás lesz

Rendkívüli egyeztetés hozhatja össze a világ legerősebb vezetőit: Kínában ülne össze Trump és Putyin?

Eddig a Bundeswehr 53 ilyen típusú szállítórepülőgéppel rendelkezik. Mindegyik Wunstorfban, Hannover közelében állomásozik. Legutóbb ez év áprilisában adtak át ilyen gépet. A flottából 16 azonban pusztán szállítórepülőgép, taktikai képességek nélkül, például rakétatámadások elleni védelemmel nem rendelkeznek - mondta Pistorius, hozzátéve, hogy ezeket kell lecserélni.

Kapcsolódó cikkünk

Már 42 ezer hektár leégett Franciaország egyetlen megyéjében

Franciaország történelmének legnagyobb kitelepítése zajlik éppen

Sosem látott egységről szólt volna, végül Donald Trump kijelentései határozták meg a NATO-csúcsot - De milyen szerep jutott Magyarországnak?

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Őrizetben Seszták Miklós és Hankó Balázs, megnevezték Orbán Viktort az aranykonvoj ügyében
Veszélyben lehet Putyin pozíciója, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden
Kijev bajban: olyan hatalommal veszett össze, amellyel nem kellett volna
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility