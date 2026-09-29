Bővítik a német légierőt: 16 új A400M-et vásárolnak

A német hadsereg (Bundeswehr) 16 új A400M Airbus típusú szállítógépet tervez beszerezni - közölte kedden Boris Pistorius német védelmi miniszter Brémában tartott sajtótájékoztatóján az ottani Airbus-üzemben tett látogatásán.

Mint mondta, ezekkel váltanák fel a régibb, taktikai lehetőségekkel nem rendelkező gépeket.

A német hadsereg már most több tucattal rendelkezik az A400M típusból.

Nagyon konkrétan fontolgatjuk, hogy a logisztikai repülőgépeket új taktikai repülőgépekkel cseréljük le"

- mondta a védelmi miniszter. Erről "nagyon jó" tárgyalások folynak az Airbusszal. Előtte azonban a német szövetségi parlamentnek (Bundestag) döntést kell hoznia az ügyben. Pistorius szerint a tervezett beruházás milliárdokba kerül majd.

Eddig a Bundeswehr 53 ilyen típusú szállítórepülőgéppel rendelkezik. Mindegyik Wunstorfban, Hannover közelében állomásozik. Legutóbb ez év áprilisában adtak át ilyen gépet. A flottából 16 azonban pusztán szállítórepülőgép, taktikai képességek nélkül, például rakétatámadások elleni védelemmel nem rendelkeznek - mondta Pistorius, hozzátéve, hogy ezeket kell lecserélni.

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