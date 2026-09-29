Diszkrét tárgyalás volt az ukrajnai háború lezárásól - Asztalhoz ült Trump emberivel Putyin küldötte

A megbeszéléseket az amerikai fél "konstruktívnak" minősítette, a lap azonban nem közölt információkat arról, hogy a tárgyaláson milyen konkrétumok hangzottak el.

Dmitrijev, aki egyúttal az orosz állami vagyonalap (RDIF) vezetője is, washingtoni látogatása során az amerikai pénzügyminisztérium és az energiaügyi minisztérium képviselőivel is találkozott – derült ki a Reuters hírügynökségnek nyilatkozó, a látogatás előkészítésében részt vevő források beszámolójából.

Az utóbbi hetekben Trump elnök fokozni próbálta a tárgyalásokat az ukrajnai háború lezárására, az elnök küldöttei, Steve Witkoff és Jared Kushner a hónap elején Moszkvában tárgyaltak Putyinnal, a múlt héten pedig Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozott New Yorkban. Zelenszkij akkor arról számolt be, hogy szóba került egy, az energetikai infrastruktúrát érintő csapásokra vonatkozó lehetséges tűzszünet.

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