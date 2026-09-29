Drasztikus lépés az Egyesült Államokban: hatalmas tisztogatás kezdődik a hadsereg élén

A tárcavezető a virginiai Quanticóban, a tengerészgyalogság támaszpontján tartandó, úgynevezett "State of the Force" beszédében jelenti be a változtatásokat.

A létszámcsökkentés a szárazföldi hadsereget, a haditengerészetet és a légierőt egyaránt érinti.

A haderőnemeknek 2027. január 1-jéig kell végrehajtaniuk az intézkedéseket; egyes beosztásokat nem megszüntetnek, hanem alacsonyabb rendfokozathoz kötik azokat.

A lépés egy tavaly megkezdett folyamat újabb állomása. Hegseth még 2025 májusában rendelte el a csillagos tábornoki és tengernagyi tisztségek 10 százalékos csökkentését, a Nemzeti Gárdánál pedig 20 százalékos leépítést írt elő. Akkori indoklása szerint "kevesebb tábornokra és több közkatonára" van szükség, a forrásokat pedig a "felduzzadt parancsnokságoktól a harcoló alakulatokhoz" kell átcsoportosítani.

A strukturális átalakítás mellett Hegseth hivatalba lépése óta több mint két tucat magas rangú katonai vezetőt távolított el vagy kényszerített távozásra a különböző haderőnemektől, továbbá blokkolta az egy- és kétcsillagos tábornoki kinevezésre váró tisztek előléptetését. Álláspontja szerint a katonai vezetők az elnök tetszése szerint teljesítenek szolgálatot.

A személycserék mindkét nagypárt törvényhozóit nyugtalanítják. Susan Collins republikánus szenátor, a szenátus költségvetési bizottságának elnöke már korábban "mélyen aggasztónak" nevezte a tapasztalt tisztek eltávolítását és az előléptetések blokkolását. Austin Scott republikánus képviselő, a fegyveres erők bizottságának tagja pedig arra figyelmeztetett, hogy Randy George vezérkari főnök menesztése "dermesztő hatással" lesz a haderő működésére.

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