Egyre több a bizonyíték: Moszkva segít a rezsimnek Amerika bázisait támadni, az is kiderült, miért

Az ukrán hírszerzés szerint Moszkva kémműholdjai szisztematikusan megfigyelés alatt tartják az Öböl-államokat és az Egyesült Államok kritikus közel-keleti katonai létesítményeit. A műholdas átrepülések időzítése ráadásul egybeesik az iráni drón- és rakétacsapásokkal. Zelenszkij konkrét példát is említett, miszerint július 19. és 20. között mindössze 48 óra alatt négy légibázis – kettő Bahreinben, egy Jordániában és egy Kuvaitban – került az orosz műholdas megfigyelés látóterébe. Kijev értékelése alapján egy komplex felderítési ciklus rajzolódik ki, amely

a támadás előtti adatgyűjtéstől az operatív tervezést szolgáló célzási képanyag biztosításán át a csapás utáni kárfelmérésig terjed.

Az ukrán hírszerzési anyag nem előzmény nélkül érkezett. Nyugati hírszerzők korábban a Wall Street Journalnak is megerősítették, hogy Oroszország műholdas célzási adatokat juttatott el Iránnak az amerikai erők elleni támadásokhoz. John Ratcliffe CIA-igazgató augusztus 25-én Moszkvában tárgyalt magas rangú orosz tisztviselőkkel; személyében 2021 óta ő az első CIA-igazgató, aki Oroszországba látogatott. A találkozó napirendjét sem a CIA, sem a Kreml nem hozta nyilvánosságra, a Fehér Ház pedig igyekezett bagatellizálni az eseményt.

A kongresszusi meghallgatáson Ratcliffe hivatalosan is megerősítette, hogy Teherán aktívan kér fejlett hírszerzési támogatást Moszkvától és Pekingtől a nyugati légvédelmi rendszerek kijátszása érdekében. Arra a közvetlen kérdésre, hogy Oroszország ténylegesen nyújt-e ilyen segítséget, a CIA igazgatója úgy reagált, hogy ismeri a választ, de azt kizárólag zárt ülésen hajlandó megvitatni.

A Politico és a Wall Street Journal oknyomozó anyagai szerint Moszkva azzal az alkualánlattal kereste meg Washingtont, hogy leállítja az Iránnak nyújtott hírszerzési és célzási adatfolyamot, ha az Egyesült Államok cserébe megszünteti az Ukrajnának biztosított hírszerzési támogatást. Az ajánlatot állítólag Kirill Dmitrijev, a Kreml megbízottja terjesztette elő. Washington azonnal elutasította a javaslatot, amely ugyanakkor élesen megvilágította Moszkva logikáját, vagyis azt, hogy

az iráni csapásokhoz nyújtott támogatást tárgyalási alapként használja fel Ukrajna elszigetelése érdekében.

A fejlemények egybeesnek azzal, hogy Donald Trump elnök aláírta a 2026-os Lindsey O. Graham-féle, Oroszország és Irán szankcionálásáról szóló törvényt. A széles körű, kétpárti támogatással elfogadott jogszabály első alkalommal ad felhatalmazást a Fehér Háznak arra, hogy akár 100 százalékos másodlagos vámokat vessen ki azokra az országokra, amelyek továbbra is nagy mennyiségben vásárolnak orosz energiahordozókat, vagy segítenek a Kremlnek megkerülni a szankciókat. Az Egyesült Államok ezzel egy rendkívül erős gazdasági nyomásgyakorló eszközt kapott, amellyel egyszerre szoríthatja meg az ukrajnai háborút és a közel-keleti destabilizációt finanszírozó orosz bevételi forrásokat.

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