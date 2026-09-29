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Éjszakai riadó a szomszédban: lezuhant egy drón, azonnal vadászgépeket küldtek a magasba
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Éjszakai riadó a szomszédban: lezuhant egy drón, azonnal vadászgépeket küldtek a magasba

MTI
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A román légtérbe észrevétlenül behatoló, az ukrán határtól 30 kilométernyire lezuhant drón roncsaira bukkantak egy szántóföldön - közölte kedden a román védelmi minisztérium.

A pilóta nélküli repülő eszköz a Brailai Nagyszigeten, a Braila megyei Gropeni település közelében ért földet. Keddre virradóra egy lakos tett bejelentést a 112-es segélyhívón a lezuhant tárgyról és az azt követően keletkezett tűzről, amely később kialudt. Személyi sérülés nem történt és anyagi kár sem keletkezett.

Az Agerpres román hírügynökség szerint a belügyminisztérium és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) egységei biztosították a helyszínt, és megkezdték a roncsdarabok vizsgálatát. A védelmi minisztérium is szakértői csoportot küld a térségbe.

A tárca közölte, hogy a radarok nem észleltek jogosulatlan behatolást Románia légterébe.

Az éjszaka folyamán volt ugyan egy riadó a Tulcea megyei Isaccea térségében, ami miatt a helyszínre küldték a spanyol légierő két, Romániában légtérvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as vadászgépét, de a riasztást kiváltó, az ukrán-román folyami határt megközelítő drón nem lépett be a román légtérbe.

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A katasztrófavédelem 1 óra 51 perckor a mobiltelefonokra küldött RO-Alert-üzenetben figyelmeztette Tulcea megye északi részén a lakosságot a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére. A légi riasztást 2 óra 10 perckor lefújták.

A román hírforrások most már

szinte napi rendszerességgel számolnak be azokról az - ukrán gabonaexportban jelentős szerepet játszó dunai kikötők elleni - orosz légitámadásokról, amelyek miatt Romániában is riasztják a lakosságot,

illetve a hadsereg vadászgépeit.

Radu Miruta ügyvivő védelmi miniszter hétfői parlamenti meghallgatásán elmondta: az ukrajnai háború kezdete óta eltelt négy és fél évben Oroszország 148-szor támadta Ukrajnát Románia határának közelében, 81-szer az idén. A tárcavezető közlése szerint a pilóta nélküli repülő eszközök 2022 februárja óta 49 alkalommal sértették meg Románia légterét, ebből 30 eset ebben az évben történt.

Idén négy drónt lőttek le Románia területén: hármat a román katonák, egyet pedig a Romániában légtérrendészeti szolgálatot teljesítő spanyol pilóták.

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