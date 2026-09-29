Elképesztő tempóban zsugorodik a rettegett amerikai drónflotta, és a pótlásukra sincs gyors megoldás

A jelenlegi állomány a 2022-es pénzügyi évben nyilvántartott 351 darabos flottának már a felét sem éri el. A csökkenés hátterében a régebbi MQ-9A változatok tervezett kivonása, valamint balesetek és harci veszteségek állnak. A légierő szerint a megmaradt 135 gép még elegendő az 56 bevetési vonal globális fenntartásához, ám a folyamatos jelenléthez vonalanként több drónra van szükség, így a szűkülő állomány egyre kevesebb tartalékot hagy karbantartásra, kiképzésre és háborús pótlásra.

A flotta zsugorodásánál is súlyosabb gondot jelent az ipari kapacitás hiánya. A gyártó General Atomics Aeronautical Systems szalagjai jelenleg nem üzemelnek, a vállalat képviselője pedig arról tájékoztatta a CRS-t, hogy a termelés újraindítása legalább két-három évet igényelne. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges döntés esetén sem lehetne rövid távon pótolni a harci veszteségeket.

A légierő 2027-es pénzügyi évre benyújtott költségvetési javaslatában nem szerepel újabb MQ-9A beszerzése, a haditengerészet ugyanakkor öt gépet kért a tengerészgyalogság számára. A légierő így úgy halad a Reaper utódprogramja, a Massed Modular Aircraft felé, hogy közben a saját flottájának gyors feltöltésére nincs aktív gyártási kapacitása.

A helyzetet tovább élezi, hogy a típust továbbra is intenzíven alkalmazzák a hadműveletekben. Kenneth Wilsbach vezérezredes, a légierő vezérkari főnöke a 2026 májusi kongresszusi meghallgatásán az

Irán elleni Epic Fury hadművelet "talán legértékesebb szereplőjének" nevezte a Reapert,

kiemelve a gép nélkülözhetetlen szerepét a tartós felderítési és csapásmérő feladatokban. A légierő hivatalosan nem hozta nyilvánosságra, hány MQ-9A-t veszített a művelet során.

A 135 gépes adat kizárólag a légierő állományára vonatkozik, és nem tartalmazza a tengerészgyalogság által üzemeltetett példányokat.

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