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Engedett az Egyesült Államok: egy hónapra újraindulhatnak a korlátozás alá eső repülőjáratok
Globál

Engedett az Egyesült Államok: egy hónapra újraindulhatnak a korlátozás alá eső repülőjáratok

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Az iraki nemzeti légitársaság, az Iraqi Airways októberben újraindíthatja az Iránba tartó járatait, miután az iraki kormány mentességet kapott az amerikai szankciók alól – közölte kedden az iraki közlekedési minisztériumra hivatkozva a Reuters.

Irak pénteken függesztette fel az Iránba irányuló és az onnan induló légiforgalmat az amerikai szankciókkal összhangban, amelyek korlátozzák az iráni légitársaságoknak nyújtott szolgáltatásokat. A bagdadi kormány ezt követően zarándoklati, egészségügyi és oktatási célokra hivatkozva kért felmentést a korlátozások alól.

A tárca tájékoztatása szerint a járatok először a síita szent városból, Nadzsafból indulnának el, amint a szabályozási és technikai feltételek teljesülnek. A minisztériumi forrás kiemelte, hogy a mentességet az amerikai pénzügyminisztérium adta ki egy hónapos időtartamra. Az engedélyezett járatok számát egyelőre nem határozták meg.

A bejelentést megelőzően a Reuters hétfőn arról számolt be, hogy a Trump-kormányzat egy hónapos felmentést készül adni az Iraqi Airwaysnek az Irán és Nadzsaf közötti járatokra, és akár egy tartósabb mentesség is szóba jöhet. Bagdad emellett biztonsági garanciákat is felajánlott, többek között az utasok átvilágítását, az információmegosztást, valamint

olyan intézkedéseket, amelyek megakadályozzák, hogy a járatokat fegyverszállításra, szankcionált személyek utaztatására vagy illegális pénzmozgásokra használják.

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Címlapkép forrása: Scott Nelson/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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