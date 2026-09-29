Hatalmas erőt csoportosít át az Egyesült Államok: újabb acélmonstrum érkezik a Közel-Keletre

A hordozó a 11. hordozófedélzeti repülőezreddel a fedélzetén hajózik, amelynek kötelékébe F-35C Lightning II és F/A-18E/F Super Hornet vadászbombázók, EA-18G Growler elektronikai hadviselési repülőgépek, valamint E-2D Advanced Hawkeye légtérfelderítő és repülésirányító repülőgépek tartoznak.

A küldetést korábban már nyilvánosságra hozta a haditengerészet vezetése. Daryl Caudle tengernagy, a haditengerészet hadműveleti főnöke egy augusztus 31-i tájékoztatón jelentette be, hogy a Theodore Roosevelt lesz a következő hordozó, amelyet az Arab-tengerre vezényelnek. A hordozó a csendes-óceáni átkelést követően lép be a Központi Parancsnokság (CENTCOM) felelősségi övezetébe, ahol átveszi a japán bázisú USS George Washington (CVN-73) feladatait. A váltás pontos ütemtervét nem hozták nyilvánosságra, a haditengerészet azonban figyelmeztette a hozzátartozókat, hogy

a kiküldetés meghaladhatja a hét hónapot, a tervezők ugyanis nyolchónapos időtartammal számolnak.

A 9. hordozó-csapásmérő csoport a Theodore Roosevelt mellett magában foglalja a 23. rombolórajt, a 9. információs hadviselési századot, valamint a Ticonderoga-osztályú USS Chosin (CG-65) rakétás cirkálót.

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