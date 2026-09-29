Ilyet még sosem tett az orosz haditengerészet: áttörték a veszélyes szorost

A jelentések szerint több hadihajó teljesen új útvonalon lépett be a Kara-tengerbe. A közlemény pontosan felvázolta a különleges haladási irányt: „az Oktyabrszkoj Forradalom szigetét a Szevernaja Zemlja szigetcsoportban található Bolsevik-szigettől, és belépett a Kara-tenger vizeire”.

Oleg Golubev altengernagy, az Északi Flotta parancsnokhelyettese parancsnoksága alatt álló, az Északi Flotta hajóiból és támogató hajóiból álló különítmény az orosz haditengerészet történetében először haladt át a Sokálszkij-szoroson

– írja a közlemény.

A keskeny átjárón való áthaladás komoly fegyverténynek számít, az orosz vélemény szerint a harckészültséget is javítja az itteni áthaladás ténye. Kiemelték, hogy kihívásokat jelentő jégviszonyok között történt az áthaladás, ami komoly felderítést követelt. Hangsúlyozták, hogy a jéghegyek elkerülése fokozott manőverezést igényelt. A hadihajók között volt az Ivan Papanin jégosztályú járőrhajó, a Kondopoga nagy partraszálló hajó, a Pamir mentővontatóhajó és a Szergej Oszipov tengeri tanker. Moszkva nem titkolt célja, hogy a sarkvidéki területeken erősítse a jelenlétét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images