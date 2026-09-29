Itt a bejelentés: orosz akció zajlott a NATO országa ellen

Margus Tsahkna észt külügyminiszter közleményében kijelentette, hogy az augusztus 15-re virradó éjszakai támadás az Orosz Föderáció titkosszolgálatai által megrendelt szabotázsakció volt. A tűz a Milrem Robotics tallinni, lasnamäei létesítményében keletkezett, a tűzoltók azonban gyorsan megfékezték a lángokat, így senki sem sérült meg.

A támadással összefüggésben három gyanúsítottat tartóztattak le Lettországban, akiket szeptember 17-én és 18-án adtak át az észt hatóságoknak. Tsahkna hangsúlyozta, hogy

Észtország nehéz célpont az ilyen jellegű orosz akciók számára, mivel a biztonsági szervek hatékonyan működnek, és már több hasonló szabotázskísérletet is sikerült megakadályozniuk.

A Milrem Robotics robotikai és automatizált rendszerek fejlesztésére specializálódott észt hadiipari vállalat, amely többek között TheMIS típusú, pilóta nélküli szárazföldi járműveket szállít Ukrajnának. Észtország – NATO- és EU-tagállamként – Kijev egyik legelkötelezettebb szövetségese a háború kirobbanása óta.

Az észt külügyminisztérium közölte, hogy az orosz nagykövetet szeptember 29-én berendelik, egyúttal újabb szankciókkal, valamint az orosz állampolgárok európai utazási korlátozásainak szigorításával kívánják növelni a Moszkvára nehezedő nyomást. Tsahkna hozzátette, hogy Észtország és szövetségesei fenntartják a jogot az ilyen jellegű ellenséges akciókra adandó válaszlépésekre.

A bejelentés a NATO-térséget érintő orosz hibrid műveletek felerősödésének időszakában érkezett. Alig egy hónapja Németország vádolta meg Moszkvát a lipcsei repülőtér elleni dróntámadási kísérlet megszervezésével, Donald Tusk lengyel miniszterelnök pedig arra figyelmeztetett, hogy Oroszország véletlennek álcázott dróntámadásokkal tesztelheti a NATO egységét.

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