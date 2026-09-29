Kiderült az igazság az ukrajnai F-16-osokról: hatalmas pusztítást végeztek, de súlyos hiánnyal küzdenek

Az Ukrán Fegyveres Erők légierejének küldöttsége Anatolij Krivonozsko altábornagy, a légierő parancsnoka vezetésével egyeztetést tartott az amerikai Lockheed Martin képviselőivel. Conor McGuire, az F-16-os képességfejlesztési részleg vezetője elismerően nyilatkozott az ukrán pilóták és a földi kiszolgáló személyzet munkájáról, és jelezte, hogy a vállalat kész segítséget nyújtani Ukrajnának a meglévő platform képességeinek bővítésében.
A légierő parancsnoka konkrét adatokkal támasztotta alá az F-16-osok harci eredményeit.
Az ukrán pilóták különféle fegyverekkel összesen több mint 3150 légi célpontot lőttek le, köztük 666 cirkálórakétát és mintegy 2500 különböző típusú drónt semmisítettek meg, emellett több mint hatmilliárd dolláros kárt okoztak az ellenségnek.
A találkozón az újabb Fighting Falcon változatokra történő átállás kilátásai is szóba kerültek. A felek konkrétan az F-16 Block 70/72 típusú gépek beszerzésének lehetőségét vitatták meg, ami jelentős képességbeli ugrást jelentene az ukrán légierő számára.
Ukrajna összesen kb. 100 F-16-os vadászbombázót kapott szövetségeseitől, ezek leszállítása folyamatos lesz 2030-ig. Kijev ugyanakkor nagyon csekély mennyiségű légiharc-rakétát kapott a gépekhez, több korábbi hírben is olvasható, hogy a gépeket főleg dróntámadások elhárítására használják, az F-16-osok gépágyúval vadásszák a légi járműveket.
Címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images
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