Kiderült: már októberben jöhet az ukrajnai béketárgyalás, de Kijev attól fél, az egész időpocsékolás lesz

A lap értesülései szerint Donald Trump két megbízottja,

Steve Witkoff és Jared Kushner októberre tervez egy háromoldalú találkozót az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország képviselőinek részvételével.

A korlátozott tűzszünetről szóló egyeztetés helyszíne nagy valószínűséggel Abu-Dzabi lesz, amit az ukrán tárgyalóküldöttség egyik tagja is megerősített.

A lap szerint a megállapodás arra kötelezné a feleket, hogy tartózkodjanak egymás energetikai infrastruktúrájának – köztük az erőműveknek és a finomítóknak – a támadásától. Ezzel párhuzamosan egy Egyiptom közvetítésével készülő, különálló egyezmény értelmében Oroszország és Ukrajna a Fekete-tengeren közlekedő teherhajókat sem támadná, különösen azokat, amelyek gabonát szállítanak a közel-keleti és az afrikai piacokra.

Az ukrán fél ugyanakkor nem fűz nagy reményeket a folyamathoz. A lapnak nyilatkozó ukrán tisztségviselők egyike sem számít arra, hogy Vlagyimir Putyin legkorábban tavasz előtt komoly béketárgyalásokba kezdene. Az egyik tisztségviselő megjegyezte, hogy az orosz elnök nem véletlenül halmozott fel rakétákat, és a téli időszakot ki akarja használni. Oroszország ezzel párhuzamosan tovább fokozta a Kijev elleni rendszeres drón- és rakétatámadásokat.

Egyes ukrán tárgyalók szerint a Trump megbízottai által az elmúlt hetekben indított diplomáciai offenzíva időpocsékolásnak tűnik. Az egyik forrás úgy fogalmazott, mintha mindannyian Putyin körül táncolnának, ezt-azt kínálgatva neki, miközben ő meg sem mozdul.

A lap korábban arról is beszámolt, hogy Trump megbízottja, John Cole az amerikai szankciók enyhítéséért cserébe orosz politikai foglyok kicserélésén dolgozik, miközben az Egyesült Államok és Oroszország képviselői Washingtonban egyeztettek a háború lezárásáról, valamint a konfliktus utáni energetikai együttműködés lehetőségeiről.

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