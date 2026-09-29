18°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Kiderült: vaklárma lehetett az európai bombázók elleni támadás - Melléfogtak a hatóságok?
Globál

Kiderült: vaklárma lehetett az európai bombázók elleni támadás - Melléfogtak a hatóságok?

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Nem volt robbanóanyag azokban a furgonokban, amelyeket a hétvégén az amerikai légierő által használt nyugat-angliai Fairford légitámaszpont mellett állítottak meg - közölte kedden az ügy vizsgálatát irányító brit terrorizmusellenes rendőri hálózat (Counter Terrorism Policing, CTP).

Vasárnap hajnalban öt brit állampolgárságú, londoni lakhelyű férfit vettek őrizetbe fegyveres rendőrök a támaszpont közvetlen közelében fekvő Whelford faluban, miután bejelentés érkezett arról, hogy a bázis felé három gyanús furgon közeledik.

Az öt férfit hétfőn feltételesen szabadlábra helyezték, kedd este pedig Laurence Taylor, a Scotland Yard főparancsnok-helyettese, a CTP vezetője bejelentette:

a furgonokat alaposan átvizsgálták, de nem találtak bennük robbanószerkezeteket.

Kapcsolódó cikkünk

Donald Trump is megszólalt: hatalmas terrorcsapást terveztek a Nagy-Britanniában lévő amerikai bázis ellen

Súlyos incidens történt Angliában: evakuálták a környéken élőket

Terrorellenes akció az amerikai nehézbombázók támaszpontjánál: gyanús furgonok miatt zárták le a környéket

Címlapkép forrása: Ben Birchall/PA Images via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Őrizetben Seszták Miklós és Hankó Balázs, megnevezték Orbán Viktort az aranykonvoj ügyében
Veszélyben lehet Putyin pozíciója, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden
Kiderült az igazság az ukrajnai F-16-osokról: hatalmas pusztítást végeztek, de súlyos hiánnyal küzdenek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility