Kiderült: vaklárma lehetett az európai bombázók elleni támadás - Melléfogtak a hatóságok?

Nem volt robbanóanyag azokban a furgonokban, amelyeket a hétvégén az amerikai légierő által használt nyugat-angliai Fairford légitámaszpont mellett állítottak meg - közölte kedden az ügy vizsgálatát irányító brit terrorizmusellenes rendőri hálózat (Counter Terrorism Policing, CTP).

Vasárnap hajnalban öt brit állampolgárságú, londoni lakhelyű férfit vettek őrizetbe fegyveres rendőrök a támaszpont közvetlen közelében fekvő Whelford faluban, miután bejelentés érkezett arról, hogy a bázis felé három gyanús furgon közeledik.

Az öt férfit hétfőn feltételesen szabadlábra helyezték, kedd este pedig Laurence Taylor, a Scotland Yard főparancsnok-helyettese, a CTP vezetője bejelentette:

a furgonokat alaposan átvizsgálták, de nem találtak bennük robbanószerkezeteket.



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