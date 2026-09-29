Kijev bajban: olyan hatalommal veszett össze, amellyel nem kellett volna

Zelenszkij New Yorkban, az ENSZ Közgyűlésén megosztotta a világgal, hogy az általuk az oroszországi Kurszknál elfogott észak-koreai katonákat átadták Dél-Koreának. Ez az információ már az első pillanattól kezdve komoly figyelmet kapott, hiszen korábban erről semmiféle információ nem szivárgott ki, a téma viszont rendkívül kényes. Nem is maradt el a következmény, a távol-keleti hatalom elnöke, I Dzsemjong éppen az információ természetét kiemelve jelezte, hogy ezt nem kellett volna. Az ukránok próbálták menteni a menthetetlen, magyarázatot adni, miért került ki ez az információ, de

ez Szöult nem igazán győzte meg, már a nagykövetet is bekérették az ügyben.

Azt aligha kell részletezni Dél-Korea miért ennyire ingerült: 1953 óta nem született békeszerződés Észak-Koreával, hivatalosan még mindig háborúban állnak egymással. A két ország között a hangulat folyamatosan változik, most éppen egy feszültebb periódusban vannak, éppen az oroszok miatt. Moszkva ugyanis az ukrajnai háború következtében elkezdett sokkal szorosabb kapcsolatokat kiépíteni Phenjannal, ami gazdasági fellendülést, megerősödést hozott a távol-keleti diktatúrának, magabiztosabbá téve. Ezt a helyzetet nemzetbiztonsági fenyegetésként élik meg délen, és az új kormány igyekszik elkerülni a potenciális konfliktuspontokat. Éppen ebbe a stratégiába gázolt bele Zelenszkij egyetlen kijelentésével.

Azt igazából továbbra sem tudni, ki hibázott pontosan, melyik fél nem tartotta magát a megbeszéltekhez, vagy egyáltalán mit beszéltek meg.

Az ukrán elnök tanácsadója szerint nem állapodtak meg az átadás titokban tartásáról, a másik oldal szerint homályos volt az egész. A cikk megjegyzi, hogy az egész diplomáciai eseménysor nagyon emlékeztetett a Magyarország és Ukrajna között kialakuló, Kárpáti Nyolcak miatti csörtére, de korábban Lengyelországgal is veszélybe került Kijev kapcsolata.

Zelenszkij számára azért is

különösen aggasztó, hogy Dél-Korea megharagudott rá, mivel a távol-kelti hatalom a világ egyik legnagyobb fegyverexportőrévé nőtte ki magát, hatalmas kapacitásokkal, modern fegyverekkel.

Szöul rengeteg olyan lehetőséggel bír, amely képes lehet pótolni a legszükségesebb rendszereket a háborúval sújtott országban, például a légvédelem terén is segítségre lehet. Szöul eddig óvatosan kezelte az orosz-ukrán háborút, csekély mértékben hozzájárult Kijev segítségéhez, főképp tüzérségi lőszerekkel. Az ukrán elnök több alkalommal is igyekezett meggyőzni az országot a véleményük megváltoztatására, és a fegyverek eladására, mindeddig sikertelenül. Ez a súlyos csörte most még távolabb lökhette attól I Dzsemjongot, hogy engedjen a nyomásnak és fegyverek eladását engedje Ukrajnának. Ami Kijevnek nagyon rossz pillanatban jött, kifejezetten az orosz rakéták elleni védekezés terén vannak súlyos problémák, amiben égetően szükség lenne minden segítségre.

Címlapkép forrása: Chris Jung/NurPhoto via Getty Images