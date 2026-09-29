Kiszivárgott Trump titkos terve: Putyin fellélegezhet, ha ez tényleg megvalósul

A javaslatot John Coale, Trump kelet-európai különmegbízottja dolgozta ki, és még hónapokkal ezelőtt mutatta be az elnöknek, aki jóvá is hagyta azt.

A terv értelmében a Kreml politikai foglyokat bocsátana szabadon, Washington pedig cserébe enyhítené az orosz gazdaságot sújtó szankciókat.

A megállapodás emellett utat nyithatna olyan amerikai üzleti megállapodások előtt is, amelyek az orosz kőolajra, gázolajra, ritkaföldfémekre és egyéb nyersanyagokra terjednének ki.

Az Atlantic értesülései szerint Coale korábban Fehéroroszországban is hasonló stratégiát alkalmazott. Az Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel folytatott tárgyalások eredményeként mintegy 500 politikai foglyot engedtek szabadon, köztük több amerikai állampolgárt. Cserébe Washington enyhített egyes fehérorosz szankciókon, és tárgyalásokat kezdett egy esetleges hamuzsír-kereskedelmi megállapodásról.

Egyelőre úgy fest, Trump más irányba megy: Washington nemrég jelentősen kibővítette a Moszkva elleni gazdasági büntetőintézkedéseit. Trump szeptember 18-án írta alá az orosz energetikai, védelmi és tengerhajózási szektort célzó átfogó szankciós törvényt, amelyet hivatalosan "Lindsey O. Graham Oroszország és Irán szankcionálásáról szóló 2026. évi törvénynek" neveztek el. A törvény másodlagos szankciókkal sújtja az Oroszországgal üzletelő harmadik országbeli szereplőket, és felhatalmazást ad az elnöknek arra, hogy vámokat vessen ki az orosz energiahordozókat továbbra is vásárló országokra.

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