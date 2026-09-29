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Kőkemény bírálat érkezett: Orbán Viktor korábbi politikáját hozták fel elrettentő példaként az orosz veszély árnyékában
Globál

Kőkemény bírálat érkezett: Orbán Viktor korábbi politikáját hozták fel elrettentő példaként az orosz veszély árnyékában

MTI
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Felelőtlenségnek nevezte Johann Wadephul német külügyminiszter kedden Pozsonyban az Oroszország jelentette veszély megkérdőjelezését, és arra figyelmeztetett, hogy a NATO biztonsági garanciáiba vetett bizalom megingatása valamennyi szövetségest veszélybe sodorhatja.

Kontinensünk szabadságát Moszkva fenyegeti a leginkább. Európa számára Putyin háborús imperializmusa jelenti a legnagyobb veszélyt"

- mondta Wadephul a Juraj Blanár szlovák külügyminiszterrel folytatott tárgyalása után. Hozzátette:

aki ezeket a tényeket megkérdőjelezi, nemcsak a szolidaritás hiányáról tesz tanúbizonyságot, hanem felelőtlenül is cselekszik.

A német külügyminiszter szerint növelni kell az Oroszországra nehezedő nyomást, mert Moszkva nem mutat komoly hajlandóságot az igazságos és tartós békét célzó tárgyalásokra, Ukrajna viszont többször egyértelművé tette, hogy kész tárgyalni. Wadephul szerint az Ukrajna támogatása melletti kiállást további Oroszország elleni szankcióknak és az orosz energiahordozóktól való függőség további csökkentésének kell követnie.

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Wadephul a NATO biztonsági garanciáinak megkérdőjelezésétől is óva intett. Robert Fico szlovák miniszterelnök a hétvégén azt mondta, nem hiszi, hogy háború esetén Szlovákia szövetségesei katonákat küldenének az ország megsegítésére. A német külügyminiszter szerint a tagállamoknak számíthatniuk kell a szövetség biztonsági garanciáira, a NATO elrettentőképességének megkérdőjelezése pedig valamennyi szövetségest veszélyezteti.

Wadephul bírálta azokat a tagállamokat is, amelyek vétójogukkal élnek az uniós döntések terén. Szerinte ez gyengíti az Európai Uniót, és végső soron leginkább annak árt, aki akadályozza a közös döntések megszületését. A német külügyminiszter ennek kapcsán felidézte az Orbán Viktor vezette korábbi magyar kormány idején tapasztalt, általa "rendszerszintű obstrukciónak" nevezett magatartást.

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Címlapkép forrása: Sebastian Christoph Gollnow/picture alliance via Getty Images

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