Kritikus a helyzet: Ukrajna egyik legnagyobb városának „túlélő üzemmódba” kell kapcsolnia

Krivij Rih a háborút megelőzően Ukrajna egyik legnagyobb városa volt a maga nagyjából 600 ezer lakosságával, ráadásul kiemelkedő gazdasági központnak is számított, a Szovjetunió idején főleg a nehézipar erősödött meg a közeli érclelőhelyeknek köszönhetően. A háború 2022-es kezdete óta rendszeresen érik orosz rakétatámadások, amik megnehezítik a helyzetet, mostanra eljutott oda a város vezetése, hogy elkülönítéseket kell tenniük a városi költségvetésben, mivel az ipari szereplőktől annyira kevés adóbevétel érkezik. Ez a fejlesztési projektek felfüggesztését is jelenti egyben.

A cikk szerint a legnagyobb adózók – úgy, mint az ArcelorMittal Krivij Rih, az Inhulets, valamint bányászati cégek és az acélgyár – jelenleg üzemen kívül vannak, így nem termelnek bevételeket. A következő problémát az jelenti, hogy az egyéb nagyobb termelők is maximum a háborút megelőző kapacitásuk egynegyedével tudnak működni. Sokan a fennálló logisztikai problémákat nevezték meg a fő indokként a leállás miatt, ráadásul az alvállalkozók is beszüntették a működésüket.

Ez nem a fejlődésről szól. Ez a túlélésről szól. Most a túlélésre van szükségünk

– kommentálta a helyzetet a város vezetése.

A jövő év sem néz ki túl fényesen, a Olekszandr Vilkul, a Krivij Rih Védelmi Tanácsának vezetője egyenesen úgy fogalmazott, hogy „nagyon rossz”.

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