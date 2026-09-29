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Kritikus a helyzet: Ukrajna egyik legnagyobb városának „túlélő üzemmódba” kell kapcsolnia
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Kritikus a helyzet: Ukrajna egyik legnagyobb városának „túlélő üzemmódba” kell kapcsolnia

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Az Ukrajinszka Pravda értesülései szerint az orosz bombázások miatt elő kell szedni a vészforgatókönyveket az egyik legnagyobb ukrán városban.

Krivij Rih a háborút megelőzően Ukrajna egyik legnagyobb városa volt a maga nagyjából 600 ezer lakosságával, ráadásul kiemelkedő gazdasági központnak is számított, a Szovjetunió idején főleg a nehézipar erősödött meg a közeli érclelőhelyeknek köszönhetően. A háború 2022-es kezdete óta rendszeresen érik orosz rakétatámadások, amik megnehezítik a helyzetet, mostanra eljutott oda a város vezetése, hogy elkülönítéseket kell tenniük a városi költségvetésben, mivel az ipari szereplőktől annyira kevés adóbevétel érkezik. Ez a fejlesztési projektek felfüggesztését is jelenti egyben.

A cikk szerint a legnagyobb adózók – úgy, mint az ArcelorMittal Krivij Rih, az Inhulets, valamint bányászati cégek és az acélgyár – jelenleg üzemen kívül vannak, így nem termelnek bevételeket. A következő problémát az jelenti, hogy az egyéb nagyobb termelők is maximum a háborút megelőző kapacitásuk egynegyedével tudnak működni. Sokan a fennálló logisztikai problémákat nevezték meg a fő indokként a leállás miatt, ráadásul az alvállalkozók is beszüntették a működésüket.

Ez nem a fejlődésről szól. Ez a túlélésről szól. Most a túlélésre van szükségünk

– kommentálta a helyzetet a város vezetése.

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Címlapkép forrása: Ihor Kuznietsov/Global Images Ukraine via Getty Images

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