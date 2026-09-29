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Letartóztatták Calin Georgescut
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Letartóztatták Calin Georgescut

MTI
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Harmincnapos vizsgálati fogságba helyezte kedden a bukaresti ítélőtábla Calin Georgescu volt román államfőjelöltet abban az ügyben, melyben csalással gyanúsítják.

A bíróság jogerős ítéletében helyt adott a román szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezésének.

A DIICOT megóvta a bukaresti törvényszék szeptember 22-én hozott, az egykori államfőjelölt hatvannapos hatósági felügyelet alá helyezését előíró döntését.

Georgescut azzal gyanúsítják, hogy 1,1 millió euróval károsított meg egy üzletembert.

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Címlapkép forrása: Andrei Pungovschi/Getty Images

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