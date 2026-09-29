Leválthatják Putyint? Hírszerzési információk szerint nagyon fogy a levegő az orosz elnök körül

Az elmúlt négy és fél évnyi háború az orosz belpolitikai erőközpontokat is érintette, az utóbbi időben pedig teljesen újfajta folyamatok vannak kirajzolódóban. Kondratyuk szerint van Vlagyimir Putyin orosz elnök mellett egy legbelső kör, akikben az államfő maradéktalanul megbízik. Elmondta, ez egy szűk réteget jelent, például olyan emberekkel, mint a saját lányai. Ez a kör tudja, hogy kihez kell fordulniuk, hogy az akaratukat érvényesíteni tudják és el tudják érni a számukra kedvező kimenetelt. Értesülések szerint

ez a hatalmi központ egyre nagyobb erőre tesz szert a háttérben.

Kondratyuk szerint magát az elnök személyét fenyegető veszély is növekszik. Kiemelte, hogy ez nem feltétlenül a külső fenyegetésekhez – például ukrán dróncsapás – kapcsolódik, hanem pusztán a környezetét érintő lépésekből látszódik, hogy fokozták a biztonsági intézkedéseket az elnök személye körül. Ennek egyik példája, hogy a védelmét ellátó személyzet, például a Szövetségi Védelmi Szolgálat emberei már nem tarthatnak maguknál mobiltelefont. Ez a rendkívüli szigor szinte mindenre kiterjed.

A biztonsági intézkedéseket a lehető legnagyobb mértékben megszigorították. Putyin őszintén fél, és ezek a félelmek nyilvánvalóan bizonyos jeleken alapulnak

– emelte ki az ukrán hírszerzés korábbi vezetője.

Kiemelte, hogy az orosz elnök körül fogy a levegő, mivel az eddigi stratégia nem mutatkozik sikeresnek. Leginkább a háborúval kapcsolatosan számította el magát, már évek óta le kellett volna zárnia a harcokat Ukrajnában – reményei szerint sikerrel. Ez máig nem valósult meg és egyelőre nem is igazán látni, mikor mutatkozhat valós esély lezárni a konfliktust. Korábban olyan információk terjedtek el 2026 májusában, hogy a korábbi védelmi miniszter, Szergej Sojgu készül puccsra Oroszországban. Ezt követően folyamatosan

szigorították a biztonsági intézkedéseket Putyin körül, ami azt mutatja, hogy a Kreml valóban tart egy esetleges belső forradalomtól.

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