Lezuhant egy nukleáris támadás indítására is alkalmas Tu-95-ös stratégiai bombázó

Lezuhant egy Tu-95-ös hadászati bombázó gyakorlórepülés során az amuri régióban - közölte kedden az orosz védelmi minisztérium.

A nukleáris fegyverzet szállítására és indítására is alkalmas gép fegyverzetet nem szállított, és egy lakatlan területre zuhant.

A legénység hat tagja életét vesztette, az egy túlélőt kórházba szállították.

Oroszország eddig az ukrajnai háború kezdete óta legalább 12 Tu-95-ös stratégiai bombázót elvesztett. A gépek kifejezetten értékesek, hiszen 1992 óta nem gyártják őket, egy-egy ilyen eszköz pótolhatatlan veszteséget jelent az orosz légierőnek.

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