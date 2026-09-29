Már a vizeket szeli az Egyesült Államok legújabb fegyvere: brutális csapásmérő erővel bír

Az Idahót 2026. április 25-én állították hadrendbe, és rendkívül rövid idő alatt, még az első félév letelte előtt aktív műveleti ciklusba lépett. A tengeralattjáró az Egyesült Államok Európai Parancsnokságának illetékességi területén hajtott végre feladatokat, és több mint 19 000 tengeri mérföldet tett meg. A küldetés során a norvégiai Haakonsvern haditengerészeti támaszpontján, valamint a Georgia állambeli Kings Bayben is kikötött.

A gyors bevethetőség kiemelten fontos a haditengerészet számára, mivel az Egyesült Államok víz alatti erői iránt tartósan magas a kereslet, miközben

a tengeralattjáró-építési programot továbbra is jelentős csúszások terhelik.

Az Idaho a Virginia-osztály 26. egysége, egyben a Block IV-es sorozat nyolcadik darabja. A hajó hossza mintegy 115 méter, szélessége 10,4 méter, víz alatti vízkiszorítása pedig megközelíti a 7900 tonnát, miközben a sebessége meghaladja a 25 csomót a víz alatt. Nukleáris meghajtásának köszönhetően a hagyományos tengeralattjáróknál lényegesen hosszabb ideig képes víz alatt tartózkodni. Fegyverzetét két nagy átmérőjű Virginia Payload Tube indítótubus alkotja, amelyek egyenként hat Tomahawk cirkálórakéta hordozására képesek, emellett négy torpedóvető csővel is felszerelték, amelyekből Mk 48 ADCAP nehéztorpedókat indíthat a felszíni és víz alatti célpontok ellen. A tengeralattjáró a hagyományos optikai periszkópok helyett már digitális fotonikai árbocokat használ.

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