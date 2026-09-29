Mindent felemészt az ukrajnai háború: Moszkva felfoghatatlan pénzt égetne el a hadseregre

Oroszország drasztikusan, mintegy 27 százalékkal emeli a védelmi költségvetését 2027-ben a korábban tervezettnél. Mindez azt jelentheti, hogy

a Kreml jövőre már 202,58 milliárd dollárt fordítana erre a célra.

Az eredeti előirányzat ennél jóval alacsonyabb összeget határozott meg, akkor 159 milliárd dollárnyi rubelt szántak erre a célra. A lap ki is emelte, hogy az ukrajnai háború kezdete óta még egyetlen egyszer sem határoztak meg ennyire magas összeget.

Oroszország a következő években is fenn szeretné tartani az ütemet, összesen 589,6 milliárdnyi dollárt szeretnének védelemre fordítani az elkövetkezendő három évben. Érdekesség, hogy 2026-ra összesen 142 milliárd dollárnyi rubelt irányoztak elő, de az nem derül ki, hogy ebből pontosan mennyi valósult meg. Kiemelik, hogy ezek a tételek a költségvetés más szakaszaiban is felbukkanhatnak.

A Kreml emelte a költségvetési hiányra vonatkozó becslését is, 1,6 százalékról 3,2 százalékra.

A várakozások szerint a bányászati adók emelése jelentős bevételnövekedést hoz majd a Kreml számára. Jelenleg csak Kína és az Egyesült Államok költ ennél többet a védelemre, de világszerte jelentős növekedés érzékelhető, ennek éppen az ukrajnai háború ágyazott meg, amit Moszkva indított, de már négy és fél éve tart, mivel nem tudnak felülemelkedni az ukrán védelmen.

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