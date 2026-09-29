22°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Nagy zuhanás után havi mélypontra esett az európai gázár
Globál

Nagy zuhanás után havi mélypontra esett az európai gázár

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megawattóránként 70 euró alá csökkent az európai földgáz ára, amire egy hónapja nem volt példa. A kínai LNG-kereslet gyengülése enyhíti a szűkös világpiaci kínálat miatti nyomást, miközben Európa továbbra is a megszokottnál jóval alacsonyabb készletekkel közelít a télhez.

Kína cseppfolyósítottföldgáz-importja sorozatban a második hónapban csökkenhet éves összevetésben: szeptemberben várhatóan mintegy 5,3 millió tonna LNG érkezik az országba, 8 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A közel-keleti konfliktus miatt megemelkedett árak visszafogják az azonnali piaci vásárlásokat, ami mérsékli az Európával versengő ázsiai keresletet.

Energy Investment Forum 2026
13:50–14:30 | Panelbeszélgetés: REPowerEU és az orosz gázleválás
Információ és jelentkezés

Az áresés ellenére az európai készlethelyzet továbbra is feszes.

Az uniós gáztárolók körülbelül 71 százalékos töltöttségen állnak, szemben az ötéves, időarányos 87 százalékos átlaggal, Németországban pedig alig haladja meg az 57 százalékot a mutató. A kedvezőtlen készlethelyzetről korábbi elemzésünkben részletesen is írtunk. Az EU energiatakarékosságra és a tárolók további feltöltésére sürgeti a tagállamokat.

TTF1!_2026-09-29_15-53-38_9acbe

A kínálati kockázatok sem szűntek meg: normál körülmények között a globális LNG-forgalom mintegy ötöde halad át a Hormuzi-szoroson, ahol továbbra is nehézségek akadályozzák a hajózást. A QatarEnergy decemberig meghosszabbította az olasz Edison LNG-ellátását érintő vis maior helyzetet, ami jelzi, hogy a szállítási zavarok a téli időszakra is áthúzódhatnak.

Még több Globál

Veszélyben lehet Putyin pozíciója, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden

Kiderült: már októberben jöhet az ukrajnai béketárgyalás, de Kijev attól fél, az egész időpocsékolás lesz

Bővítik a német légierőt: 16 új A400M-et vásárolnak

Magyarország készlethelyzete ugyanakkor kedvezőbb az uniós összképnél: szeptember 23-i elemzésünkben bemutattuk, hogy a hazai tárolók szeptember 21-én 74 százalékon álltak, valamivel a tavalyi azonos időszak szintje felett. A nemzetközi árak alakulása ettől még a magyar beszerzési költségeket is befolyásolja.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Őrizetben Seszták Miklós és Hankó Balázs, megnevezték Orbán Viktort az aranykonvoj ügyében
Veszélyben lehet Putyin pozíciója, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden
Ilyet még sosem tett az orosz haditengerészet: áttörték a veszélyes szorost
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility