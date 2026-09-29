Nagy zuhanás után havi mélypontra esett az európai gázár

Kína cseppfolyósítottföldgáz-importja sorozatban a második hónapban csökkenhet éves összevetésben: szeptemberben várhatóan mintegy 5,3 millió tonna LNG érkezik az országba, 8 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A közel-keleti konfliktus miatt megemelkedett árak visszafogják az azonnali piaci vásárlásokat, ami mérsékli az Európával versengő ázsiai keresletet.
Az áresés ellenére az európai készlethelyzet továbbra is feszes.
Az uniós gáztárolók körülbelül 71 százalékos töltöttségen állnak, szemben az ötéves, időarányos 87 százalékos átlaggal, Németországban pedig alig haladja meg az 57 százalékot a mutató. A kedvezőtlen készlethelyzetről korábbi elemzésünkben részletesen is írtunk. Az EU energiatakarékosságra és a tárolók további feltöltésére sürgeti a tagállamokat.
A kínálati kockázatok sem szűntek meg: normál körülmények között a globális LNG-forgalom mintegy ötöde halad át a Hormuzi-szoroson, ahol továbbra is nehézségek akadályozzák a hajózást. A QatarEnergy decemberig meghosszabbította az olasz Edison LNG-ellátását érintő vis maior helyzetet, ami jelzi, hogy a szállítási zavarok a téli időszakra is áthúzódhatnak.
Magyarország készlethelyzete ugyanakkor kedvezőbb az uniós összképnél: szeptember 23-i elemzésünkben bemutattuk, hogy a hazai tárolók szeptember 21-én 74 százalékon álltak, valamivel a tavalyi azonos időszak szintje felett. A nemzetközi árak alakulása ettől még a magyar beszerzési költségeket is befolyásolja.
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