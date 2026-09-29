Orosz szabotőrök rongálták meg Európa harci robotokat gyártó üzemét

Margus Tsahkna észt külügyminiszter az Észt Biztonsági Rendőrség (KAPO) által összegyűjtött információkra hivatkozva bejelentette, hogy

a nyomozás szálai egyértelműen az orosz hírszerzéshez vezetnek.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Oroszország folytatja az európai országok elleni szabotázskampányát, amelynek célja a megfélemlítés és az Ukrajnának nyújtott támogatás gyengítése. Az incidens nyomán az észt külügyminisztérium bekérette Oroszország ügyvivőjét is.

A tűz Tallinn Lasnamäe kerületében, a Milrem Robotics által használt épületben keletkezett, miután egy helyi lakos gyanús tevékenységet észlelt a létesítmény közelében. A hatóságok a nyomozás során három lett állampolgárt vettek őrizetbe Lettországban, akiket szeptemberben kiadtak Észtországnak. A vizsgálat megállapította, hogy a gyújtogatást szándékosan, előre megtervezve hajtották végre.

A Milrem Robotics katonai célú robotikai és autonóm rendszerek fejlesztésére specializálódott vállalat, amelynek legismertebb terméke a THeMIS szárazföldi robotplatform. A cég ezeket a rendszereket Ukrajnának is szállítja. A vállalat vezérigazgatója, Kuldar Vaarsi korábban közölte, hogy 2026 végéig több mint 200 ilyen rendszert terveznek telepíteni Ukrajnában, a gyújtogatás pedig nem befolyásolta a szállítások ütemét.

Oroszország egyébként már 2022-ben jutalmat ajánlott fel az Ukrajnában bevetett THeMIS platformok megszerzéséért és orosz kézre juttatásáért.

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