Putyin egyetlen lépése mutathatja, mekkora bajban van valójában Oroszország

Vlagyimir Putyin orosz elnök szeptember 28-án írt alá egy elnöki rendeletet, amely szerint a jövőben nem lehet közzétenni adatokat az ország olajfinomítóiról és energiaexportjáról. A nyilvánosságra hozott szöveg szerint a finomítóban feldolgozott olaj mennyisége és a legyártott termékekre vonatkozó adatokat sem fogják nyilvánosan közölni a jövőben. Hasonlóan ehhez, az exportra vonatkozó információk sem kerülhetnek ki a nagyközönség elé.
Egyetlen esetben lehet kivételt tenni, ha egy érintett vállalat maga hozza nyilvánosságra az adatait, ezt terjeszteni is lehet, minden más forrásból terjesztett híreket erre vonatkozóan tiltanak.
A lépésnek több célja van: az exportmennyiségekre, vevőkre és szállítási útvonalakra vonatkozó adatok eltitkolása segít Moszkvának jobban rejteni a tevékenységét. A másik szempont, hogy a nyugati hatalmak előtt is rejtve maradjon a valós helyzet és ezzel megnehezítsék a célzott szankciók meghozását. A harmadik megközelítés, hogy az ukrán támadások miatt van szükség a lépésre. Kijev módszeresen támadja az orosz olajinfrastruktúrát, tárolókat, finomítókat, ez pedig jelentős visszaesést jelentett a kapacitásban. Oroszország számos területén korlátozásokat kellett hozni az üzemanyagra vonatkozóan, egyes benzinkutak előtt hosszú, akár több kilométeres kocsisorok alakultak ki, tankolásra várva. Moszkva addig jutott, hogy bizonyos termékeket már importálnia kell. Az adatok is siralmasan néztek ki a Kreml számára, a finomítói képességek majdnem a felére estek vissza, ráadásul Ukrajna folytatja a pusztító műveleteket. Putyin lépése egyben azt is segít eltitkolni az orosz kormánynak, hogy pontosan mekkora bajban lehet az egyik legfontosabb szektor az országban.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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