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Rendkívüli alkut dobott be a neves bankvezér: ez menthetné meg a nyugati szövetséget
Globál

Rendkívüli alkut dobott be a neves bankvezér: ez menthetné meg a nyugati szövetséget

Portfolio
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Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója a Wall Street Journalban megjelent véleménycikkében egy átfogó amerikai–európai szabadkereskedelmi megállapodást sürgetett, amely szerinte alapjaiban változtatná meg a nyugati világ geopolitikai és gazdasági pozícióját - tudósított a CNBC.

Dimon elképzelése szerint

az Egyesült Államoknak komoly ösztönzőt kellene felkínálnia Európa számára.

Amennyiben az öreg kontinens érdemi gazdasági és katonai reformokat hajt végre, Washington cserébe egy nagyszabású szabadkereskedelmi megállapodást köthetne az EU-val. A bankár szerint a jelenlegi amerikai–európai viták eltörpülnek egy ilyen egyezmény léptéke és előnyei mellett. A megállapodást később olyan szövetséges demokráciákra is ki lehetne terjeszteni, mint Kanada, Mexikó, Japán, Dél-Korea, Ausztrália vagy a Fülöp-szigetek.

Az akadálymentes kereskedelmi kapcsolatok Dimon szerint "alapvetően megváltoztatnák a játékszabályokat", lehetővé téve a nyugati szövetségeseknek, hogy közösen határozzák meg a globális kereskedelmi normákat, és egységes tömbként álljanak ellen az autokráciák nyomásának. Mindez ugyanakkor szembemegy a Trump-kormányzat protekcionista irányvonalával, Washington viszonya ugyanis több kulcsfontosságú partnerével, köztük az EU-val és Kanadával is megromlott a vámháborúk és a kemény tárgyalási stílus miatt.

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A véleménycikk külön kiemeli, hogy Európának végre meg kell valósítania a régóta húzódó tőkepiaci uniót és a bankuniót, végre kell hajtania a Draghi-jelentés ajánlásait, valamint biztosítania kell védelmi, ipari és energetikai önállóságát. Dimon szerint egy olyan Európa, amely képes tőkét mozgósítani, az innovatív vállalatokat nemzetközi szintre emelni és csökkenteni a stratégiai függőségeit, erősebb biztonsági és gazdasági partner lenne, egyúttal hatékonyabb ellensúlyt képezne Peking gazdasági hatalmával szemben.

A JPMorgan első embere nem először bírálja Európa versenyképességi lemaradását. Tavaly egy írországi rendezvényen egyenesen azt mondta az európai üzleti és politikai vezetőknek, hogy az Egyesült Államokhoz és Ázsiához képest "veszítenek". Mostani írásában ugyanakkor az Egyesült Államok számára is megfogalmazott elvárásokat, mivel szerinte Washingtonnak lépéseket kell tennie katonai és gazdasági fölényének megőrzéséért, valamint újra életet kell lehelnie az "amerikai álomba", amely egyre több állampolgár számára veszít a vonzerejéből.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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