Rendkívüli egyeztetés hozhatja össze a világ legerősebb vezetőit: Kínában ülne össze Trump és Putyin?

Hszi Csin-ping kínai elnök háromoldalú tárgyalásokat kezdeményezhet Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnökkel az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) fórumán – vetette fel Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója a Vesztyi hírügynökségnek adott nyilatkozatában.

Usakov az orosz lapnak adott interjújában elmondta, hogy Trump elnök meghívta Putyint Amerikába,

de az orosz-amerikai elnöki tárgyalások előkészítése egyelőre nem kezdődött meg.

Kiemelte, a folyamat még nem indult el, de a meghívást már megkapták, így "a részvételük az orosz elnök korábbi sajtótájékoztatóján elhangzottaknak megfelelően, a tervek szerint alakul"(vagyis még nem tudni, hogy Putyin megy-e Amerikába, vagy nem).

A kínai fél egyelőre óvatosan reagált a felvetésre. Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője sajtótájékoztatóján közölte, Pekingnek jelenleg nincs információja a Hszi Csin-ping, Putyin és Trump közötti esetleges háromoldalú egyeztetésről az APEC keretében. Kína mint az idei fórum házigazdája ugyanakkor jelezte készségét, hogy a többi delegációval együttműködve elősegítse a kormányközi szervezet eredményes munkáját az aktuális elnöksége alatt.

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images