Súlyos lépésre szánta el magát a határainál szorongatott európai ország, a nemzetközi szervezeteket is megkerülhetik

Spanyolország rendkívüli rendelettel szigorítaná a menedékjogi eljárásokat a Ceutába júliusban tömegesen érkezett migránsok ügyében – derül ki a Reuters által megismert tervezetből, amely jogvédő szervezetek és szakértők azonnali tiltakozását váltotta ki.

A rendelettervezet célja, hogy felgyorsítsa a menedékkérelmek elbírálását és a kitoloncolásokat az észak-afrikai enklávéban maradt több mint tízezer migráns esetében. Július végén mintegy hetvenezer ember lépte át illegálisan a marokkói határt Ceutánál szárazföldön és tengeren keresztül, ami példátlan válsághelyzetet idézett elő, és komoly politikai nyomás alá helyezte a baloldali spanyol kormányt.

A tervezet értelmében az elutasított menedékkérelmek elleni fellebbezést kizárólag az országon kívülről lehetne benyújtani, amennyiben a kérelmező az Európai Unió által biztonságosnak minősített országból érkezett – Marokkó esetében ez a feltétel teljesül –, függetlenül az egyéni körülményektől. A rendelet visszamenőleges hatállyal terjedne ki a július 30-i és 31-i tömeges határátlépés óta érkezettekre.

A tervezet emellett lehetővé tenné, hogy a kormány mellőzze a menedékkérelmek sztenderd felülvizsgálatát, amelyet jelenleg egy, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) képviselőit is soraiban tudó bizottság végez.

Az öt napig elérhetetlen kérelmezők ügyét automatikusan lezárnák, az "erőszakos vagy fenyegető" magatartást tanúsító személyek tartózkodási jogát pedig azonnal visszavonnák.

Ángel Víctor Torres területpolitikai miniszter egy sajtótájékoztatón mindössze annyit közölt, hogy a kormány "vizsgálja a lehetőségét" a jogszabálymódosításnak, ám a nemzetközi jogi vonatkozások miatt ez "nem egyszerű". A spanyol belügyminisztérium nem kívánta kommentálni a kiszivárgott dokumentumot.

Tizenhárom civil szervezet – köztük a spanyol Menekültsegélyező Bizottság (CEAR) és az Oxfam – közös nyilatkozatban "súlyos fenyegetésnek" minősítette a tervezett intézkedéseket Spanyolország emberi jogi egyezményekből fakadó kötelezettségvállalásaira nézve.

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