Az orosz hírügynökséghez eljutott információk szerint Dmitrij Volosin ukrán tábornok megtagadta Mihajil Drapatyij főparancsnok utasítását.

Volosin dandártábornok, a 8. légideszant rohamhadtest parancsnoka szabotálta az ukrán fegyveres erők főparancsnokának parancsát, hogy Kijevből érkezzenek a Szumi megyei parancsnoki helyre

– mondta egy orosz biztonsági tisztviselő.

A lap kiemeli, hogy a két katonai vezető között személyes feszültség is van, ugyanis Volosin eredetileg a katonai parancsnokság vezetésében kapott volna helyet, de ezt éppen Drapatyij akadályozta meg. Hozzáteszik, hogy a 2026 nyarán kinevezett főparancsnok hozzá hű személyeket nevez ki a legfontosabb pozíciókba, ahogy a lap fogalmaz: „a korrupcióról és a fronton elkövetett kudarcokról ismert lojalistákat”.

Fontos megjegyezni, hogy az orosz médiában

rendszeresen jelennek meg olyan állítások az ukrán hadsereg állapotával kapcsolatban, amelyek később sem nyernek igazolást.

Ezeket a platformokat visszatérően alkalmazzák a propaganda terjesztésére, éppen ezért az ilyen, meg nem erősített információkat érdemes fenntartásokkal kezelni. Kijev egyelőre nem erősítette meg az értesüléseket.

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