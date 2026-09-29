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Szabotőrök csaptak le a közel-keleti országban: felrobbantották a kulcsfontosságú gázvezetéket
Globál

Szabotőrök csaptak le a közel-keleti országban: felrobbantották a kulcsfontosságú gázvezetéket

MTI
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Gázvezeték elleni szabotázs miatt megszakadt több szíriai erőmű gázellátása - jelentette kedden a SANA állami hírügynökség.

Hétfőn este az as-Sula és Deir-ez-Zór közötti területen tűz ütött ki egy gázvezetéken, miután szabotőrök felrobbantottak egy szelepet

- tették hozzá.

A tűz hatására leállt a szállítás az al-Dzsabszah gázkút és az erőművek között - idézte a hírügynökség az állami olajtársaság egyik képviselőjét.

A globális piacok befolyása miatt Szíriában is jelentősen megemelkedtek az üzemanyagárak, ami ellen szeptember elején több tüntetés volt az országban.

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Mohamed el-Basír szíriai energiaügyi miniszter szerint az ország a 2011-től 2024-ig tartó polgárháború előtt naponta 30 millió köbméter gázt termelt. Mára ez a mennyiség 8,5 millió köbméterre esett vissza, nem utolsó sorban az infrastruktúrában keletkezett károk miatt. Basír szerint az ország igénye jelenleg 22-25 millió köbméter között mozog.

Szíria új vezetése idén júniusban megállapodást kötött az amerikai ConocoPhillips olajipari vállalattal az ország gáziparának fejlesztéséről.

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