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Váratlan fordulat: a cseh miniszterelnök leszögezte, két gépesített dandárt küldene a támadó oroszok ellen
Globál

Váratlan fordulat: a cseh miniszterelnök leszögezte, két gépesített dandárt küldene a támadó oroszok ellen

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Andrej Babis cseh miniszterelnök kedden egy cseh hírportálnak nyilatkozva kijelentette, hogy Csehország teljesítené NATO-kötelezettségeit egy balti államok elleni esetleges orosz támadás esetén – annak ellenére, hogy kormánya több szempontból is eltávolodott a szövetségesek Ukrajna-politikájától.

Babis kormánya, amelyben egy oroszbarát, bevándorlásellenes párt is helyet kap, leállította a Csehország által Ukrajnának nyújtott katonai segélyeket, és kivonta magát az EU, valamint a NATO Kijevnek tett finanszírozási és fegyverszállítási kötelezettségvállalásaiból is. A miniszterelnök korábban többször hangsúlyozta a béke előmozdításának szükségességét, 2023-ban pedig éles bírálatokat váltott ki azzal a kijelentésével, hogy

nem küldene cseh katonákat a szövetségesek védelmére.

A Deník.cz-nek adott videóinterjúban Babis most árnyalta álláspontját. Arra a kérdésre, hogy Prága felkészül-e egy esetleges NATO elleni orosz fellépésre – amelynek lehetőségét több tagállam hírszerző szolgálata is felvetette –, a miniszterelnök megerősítette, hogy folyamatosan egyeztet a biztonsági kihívásokról, többek között Petr Pavel köztársasági elnökkel is.

"Az, hogy nem beszélünk róla, és az újságírók nem kapnak muníciót a cikkeikhez, nem jelenti azt, hogy nem foglalkozunk vele" – fogalmazott Babis. Hozzátette:

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Ha – Isten ments – Oroszország megtámadna egy balti államot, akkor az 5. cikkely értelmében két gépesített dandárt kellene oda küldeniük. Természetesen aktívak lennénk, de nem látok okot arra, hogy minősített információkat osszak meg

– jelentette ki a kormányfő.

A nyugat-európai kormányok és hírszerző szolgálatok szerint egyre nagyobb az esélye annak, hogy Oroszország fokozza a hibrid támadásokat – köztük a szabotázsakciókat –, vagy akár korlátozott katonai csapást mérjen a szövetségre. Babis a hónap elején – részletek közlése nélkül – maga is elismerte, hogy Oroszország hibrid hadviselést folytat Csehország ellen, és a titkosszolgálatok kiemelt figyelmet fordítanak erre. Moszkva többször tagadta, hogy bármilyen konfrontációt tervezne, vagy köze lenne az európai NATO-tagállamokat sújtó, egyre gyakoribb szabotázsakciókhoz.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Omer Messinger/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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