Veszélyben lehet Putyin pozíciója, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden

Az elmúlt egy hétben 12 ember halt meg, mintegy kétszázan pedig megsebesültek Kijevben az orosz támadások következtében - közölte Katerina Pop, a fővárosi katonai közigazgatás szóvivője egy keddi tévéműsorban.

Hozzátette, hogy az elmúlt hónapot összesítve 31 halálos áldozata volt az orosz csapásoknak az ukrán fővárosban, emellett mintegy 360 civil sebesült meg. "Tizenhat gyerek van köztük. A halálos áldozatok között sajnos szintén van egy gyerek, aki ezen a héten egy lakóépületben vesztette életét" - emelte ki Pop.

A szóvivő közlése szerint orosz támadásokban az elmúlt hónapban mintegy 116 többlakásos lakóépület és hozzávetőleg 34 családi ház rongálódott meg Kijevben. Ezen felül a polgári infrastruktúra is károkat szenvedett, beleértve egészségügyi, oktatási és tudományos intézményeket, valamint a közlekedési infrastruktúra létesítményeit.

"A legnagyobb károk a benzinkutakban és a raktárakban, valamint a nem lakóépületekben keletkeztek. Emellett adatközpontokat is célzott találatok értek" - tette hozzá Pop.

(MTI)