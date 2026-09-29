Veszélyben lehet Putyin pozíciója, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden

Diszkrét tárgyalás volt az ukrajnai háború lezárásól - Asztalhoz ült Trump emberivel Putyin küldötte
Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök küldötte hétfőn Washingtonban tárgyalt amerikai tisztségviselőkkel az ukrajnai háború lezárásáról, valamint a háború utáni időszakra vonatkozó esetleges amerikai–orosz energetikai együttműködésről – közölte egy amerikai hivatalos forrás kedden a Reuters hírügynökséggel.
Sokan meghaltak Kijevben
Az elmúlt egy hétben 12 ember halt meg, mintegy kétszázan pedig megsebesültek Kijevben az orosz támadások következtében - közölte Katerina Pop, a fővárosi katonai közigazgatás szóvivője egy keddi tévéműsorban.
Hozzátette, hogy az elmúlt hónapot összesítve 31 halálos áldozata volt az orosz csapásoknak az ukrán fővárosban, emellett mintegy 360 civil sebesült meg. "Tizenhat gyerek van köztük. A halálos áldozatok között sajnos szintén van egy gyerek, aki ezen a héten egy lakóépületben vesztette életét" - emelte ki Pop.
A szóvivő közlése szerint orosz támadásokban az elmúlt hónapban mintegy 116 többlakásos lakóépület és hozzávetőleg 34 családi ház rongálódott meg Kijevben. Ezen felül a polgári infrastruktúra is károkat szenvedett, beleértve egészségügyi, oktatási és tudományos intézményeket, valamint a közlekedési infrastruktúra létesítményeit.
"A legnagyobb károk a benzinkutakban és a raktárakban, valamint a nem lakóépületekben keletkeztek. Emellett adatközpontokat is célzott találatok értek" - tette hozzá Pop.
(MTI)
Két települést szálltak meg az oroszok
Elfoglalta az orosz hadsereg Krejgyanka települést a harkivi és Veszelo Polét a donyecki régióban - közölte kedden a moszkvai védelmi tárca.
(MTI)
Kiderült az igazság az ukrajnai F-16-osokról: hatalmas pusztítást végeztek, de súlyos hiánnyal küzdenek
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A román légtérbe észrevétlenül behatoló, az ukrán határtól 30 kilométernyire lezuhant drón roncsaira bukkantak egy szántóföldön - közölte kedden a román védelmi minisztérium.
Peszkov: nem akarjuk kitúrni a külföldi vállalatokat
A külföldi vállalatok eszközeinek külső irányítás alá helyezése nem a tulajdonosváltást célozza; a folyamat visszafordítható, de ennek egyelőre nincsenek meg az előfeltételei - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára Moszkvában kedden újságíróknak.
"(A vonatkozó elnöki) rendeletek semmilyen módon sem a tulajdonosváltást célozzák. A külső irányítás bevezetéséről van szó, és a vonatkozó döntések meghozatalakor természetesen nem utolsósorban az volt a szempont, hogy olyan vállalatokat érintsen, amelyek barátságtalan országokkal állnak kapcsolatban, figyelembe véve, hogy ezek a barátságtalan országok egyre nagyobb mértékben vesznek részt közvetlen harci cselekményekben országunk ellen" - mondta.
"Ez egy visszafordítható folyamat, de egyelőre nem látjuk semmilyen előfeltételét a visszafordíthatóságnak, nem észlelünk semmilyen észszerű hangot a párbeszéd és a helyzet rendezése mellett" - tette hozzá a Kreml szóvivője.
Itt a bejelentés: orosz akció zajlott a NATO országa ellen
Észtország szeptember 29-én hivatalosan bejelentette, hogy az orosz titkosszolgálatok álltak a Milrem hadiipari vállalat tallinni épülete ellen augusztusban elkövetett gyújtogatás mögött. A balti állam egyúttal berendelte az orosz nagykövetet is - írta a Kyiv Independent.
Mindent felemészt az ukrajnai háború: Moszkva felfoghatatlan pénzt égetne el a hadseregre
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Kritikus a helyzet: Ukrajna egyik legnagyobb városának „túlélő üzemmódba” kell kapcsolnia
Az Ukrajinszka Pravda értesülései szerint az orosz bombázások miatt elő kell szedni a vészforgatókönyveket az egyik legnagyobb ukrán városban.
Egyre több a bizonyíték: Moszkva segít a rezsimnek Amerika bázisait támadni, az is kiderült, miért
Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy Kijev olyan hírszerzési bizonyítékokat tesz közzé, amelyek szerint Oroszország műholdas felderítési adatokkal támogatja Irán amerikai erők elleni katonai műveleteit a Közel-Keleten - tudósított a Kyiv Post.
Ilyet még sosem tett az orosz haditengerészet: áttörték a veszélyes szorost
Gyakorlatot hajtott végre az orosz Északi Flotta, ennek során pedig olyan manővert hajtottak végre, amire korábban még nem került sor sohasem – írja a TASzSz.
Ballisztikus rakétákat is lőtt le Ukrajna
Az éjszaka során Oroszország ismételten ballisztikus rakétákat használt az Ukrajna elleni támadáshoz. Mint az ismert, Kijev súlyos hiányban szenved az elfogórakétákat illetően, ezért komoly eredményt jelent minden egyes elfogás. A legfrissebb drónjelentés szerint Moszkva egy Circon hajóelhárító rakétát és két Iszkander-M/S-400 ballisztikus rakétát indítottak, 152 drón mellett. A rakétákat minden esetben sikerült hatástalanítani, a drónok esetében összesen 106 eszközt sikerült lelőni. 24 helyen regisztráltak becsapódásokat.
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Szeptember 29-re virradóra az oroszok Szumi megyét több ponton is támadták, a jelentések szerint egy vasúti sín megrongálódott, valamint négy ember megsérült.
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Az elmúlt időszakban Ukrajna célzott támadások sorát hajtotta végre az orosz olajipari létesítmények ellen, a jövőben ennek eredményeiről jóval kevesebbet lehet majd tudni – közölte a Kyiv Independent.
Robbanások Kijevben
A hajnali órákban több robbanásról is beszámoltak az ukrán fővárosban. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere szerint egy élelmiszerpiacot és benzinkutakat ért találat, az első információk szerint két halálos áldozata és négy sebesültje van az akciónak.
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Vlagyimir Putyin orosz elnök a választásokat követően bejelentette, hogy támogatja Vjacseszlav Vologyin jelölését a Duma élére. Hangsúlyozta, hogy a politikus hatékonyan szervezte meg a parlament munkáját, szerinte kifejezetten jó légkör uralkodott.
(TASzSz)
Vészjósló módon Oroszország egy ponton lezárta a légterét: ez csak egy dolgot jelenthet
Oroszország szeptember 28. és október 3. között naponta, helyi idő szerint 9:00 és 19:00 óra között lezárja a légteret a Kapusztyin Jar-i kísérleti lőtér felett, ami szakértők szerint ballisztikusrakéta-tesztek előkészületeire utalhat - jelentette a Defence Express.
Veszélyes diktatúra küld az oroszoknak 10 ezer katonát, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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