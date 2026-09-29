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Veszélyes diktatúra küld az oroszoknak 10 ezer katonát, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden
Globál

Veszélyes diktatúra küld az oroszoknak 10 ezer katonát, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden

Portfolio
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Észak-Korea jelenleg 8 ezer katonát állomásoztat Oroszország területén és még 10 ezer fegyverest fognak küldeni a szövetséges állam megsegítésére – erről beszélt ma este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Oroszországnak fel kell készülnie a harmadik világháborúra, csak így kerülhető el, hogy a konfliktus valóban bekövetkezzen – fejtegeti Alekszej Csadajev orosz politikai elemző a Moszkovszkij Komszomolec vezető anyagában. Csadajev arról is beszél, hogy szerinte az európai országok sincsenek felkészülve egy Oroszországgal való háborúra, de ettől függetlenül nem hisznek Moszkvának, amikor az orosz vezetők arról beszélnek, hogy nem akarnak megtámadni EU-s országokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Egyre több a bizonyíték: Moszkva segít a rezsimnek Amerika bázisait támadni, az is kiderült, miért

Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy Kijev olyan hírszerzési bizonyítékokat tesz közzé, amelyek szerint Oroszország műholdas felderítési adatokkal támogatja Irán amerikai erők elleni katonai műveleteit a Közel-Keleten - tudósított a Kyiv Post.

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Egyre több a bizonyíték: Moszkva segít a rezsimnek Amerika bázisait támadni, az is kiderült, miért
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Ilyet még sosem tett az orosz haditengerészet: áttörték a veszélyes szorost

Gyakorlatot hajtott végre az orosz Északi Flotta, ennek során pedig olyan manővert hajtottak végre, amire korábban még nem került sor sohasem – írja a TASzSz.

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Ilyet még sosem tett az orosz haditengerészet: áttörték a veszélyes szorost
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Ballisztikus rakétákat is lőtt le Ukrajna

Az éjszaka során Oroszország ismételten ballisztikus rakétákat használt az Ukrajna elleni támadáshoz. Mint az ismert, Kijev súlyos hiányban szenved az elfogórakétákat illetően, ezért komoly eredményt jelent minden egyes elfogás. A legfrissebb drónjelentés szerint Moszkva egy Circon hajóelhárító rakétát és két Iszkander-M/S-400 ballisztikus rakétát indítottak, 152 drón mellett. A rakétákat minden esetben sikerült hatástalanítani, a drónok esetében összesen 106 eszközt sikerült lelőni. 24 helyen regisztráltak becsapódásokat.

(RBK Ukraine)

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Súlyos vádak láttak napvilágot: jelentések szerint fellázadt a felettese ellen az ukrán tábornok

Az orosz Ria Novosztyi értesülései szerint súlyos incidens történt az ukrán hadseregben.

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Súlyos vádak láttak napvilágot: jelentések szerint fellázadt a felettese ellen az ukrán tábornok
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Vasúti pálya rongálódott Szumiban

Szeptember 29-re virradóra az oroszok Szumi megyét több ponton is támadták, a jelentések szerint egy vasúti sín megrongálódott, valamint négy ember megsérült.

(Ukrajinszka Pravda)

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Kijev bajban: olyan hatalommal veszett össze, amellyel nem kellett volna

Nem csitulnak a diplomáciai hullámok Ukrajna körül, úgy tűnik, hogy Volodimir Zelenszkij elnök súlyos hibát vétett egyetlen bejelentésével. A Kyiv Independent hosszan elemezte, hogy milyen következményekkel járhat Kijev súlyosbodó vitája Dél-Koreával.

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Kijev bajban: olyan hatalommal veszett össze, amellyel nem kellett volna
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Leválthatják Putyint? Hírszerzési információk szerint nagyon fogy a levegő az orosz elnök körül

Valerij Kondratyuk altábornagy, az ukrán Külügyi Hírszerző Szolgálat és a Védelmi Minisztérium HUR katonai hírszerzésének korábbi vezetője az átalakuló orosz belpolitikai erőközpontok szerepéről beszélt – közölte a New Voice of Ukraine.

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Leválthatják Putyint? Hírszerzési információk szerint nagyon fogy a levegő az orosz elnök körül
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Putyin egyetlen lépése mutathatja, mekkora bajban van valójában Oroszország

Az elmúlt időszakban Ukrajna célzott támadások sorát hajtotta végre az orosz olajipari létesítmények ellen, a jövőben ennek eredményeiről jóval kevesebbet lehet majd tudni – közölte a Kyiv Independent.

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Putyin egyetlen lépése mutathatja, mekkora bajban van valójában Oroszország
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Robbanások Kijevben

A hajnali órákban több robbanásról is beszámoltak az ukrán fővárosban. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere szerint egy élelmiszerpiacot és benzinkutakat ért találat, az első információk szerint két halálos áldozata és négy sebesültje van az akciónak.

(Kyiv Independent)

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Vologyin lehet a Duma elnöke

Vlagyimir Putyin orosz elnök a választásokat követően bejelentette, hogy támogatja Vjacseszlav Vologyin jelölését a Duma élére. Hangsúlyozta, hogy a politikus hatékonyan szervezte meg a parlament munkáját, szerinte kifejezetten jó légkör uralkodott.

(TASzSz)

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Vészjósló módon Oroszország egy ponton lezárta a légterét: ez csak egy dolgot jelenthet

Oroszország szeptember 28. és október 3. között naponta, helyi idő szerint 9:00 és 19:00 óra között lezárja a légteret a Kapusztyin Jar-i kísérleti lőtér felett, ami szakértők szerint ballisztikusrakéta-tesztek előkészületeire utalhat - jelentette a Defence Express.

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Vészjósló módon Oroszország egy ponton lezárta a légterét: ez csak egy dolgot jelenthet
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Veszélyes diktatúra küld az oroszoknak 10 ezer katonát, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

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Címlapkép forrása: Oxana Chorna/Global Images Ukraine via Getty Images

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