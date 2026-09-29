20°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Vészjósló módon Oroszország egy ponton lezárta a légterét: ez csak egy dolgot jelenthet
Globál

Vészjósló módon Oroszország egy ponton lezárta a légterét: ez csak egy dolgot jelenthet

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Oroszország szeptember 28. és október 3. között naponta, helyi idő szerint 9:00 és 19:00 óra között lezárja a légteret a Kapusztyin Jar-i kísérleti lőtér felett, ami szakértők szerint ballisztikusrakéta-tesztek előkészületeire utalhat - jelentette a Defence Express.

Az érintett zóna az asztraháni régióban található Kapusztyin Jar-i rakéta- és fegyverkísérleti telep körzetébe esik, amely Oroszország egyik legfontosabb rakétafejlesztési és -tesztelési központja. A légtérkorlátozás célja

általában a tesztindítások és egyéb, veszélyes röppályával járó tevékenységek alatti biztonság garantálása.

A korlátozás pontos okát hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, és egyelőre azt sem erősítették meg, hogy milyen típusú rakétát tesztelnének az adott időszakban. A helyszín és az időzítés alapján azonban a katonai elemzők ballisztikusrakéta-kísérletekre következtetnek.

Különösen figyelemre méltó, hogy hasonló légtérzárásokat léptettek életbe korábban az Oresnyik rakéta tesztjei előtt is, amelyeket nem sokkal később a fegyverrendszer Ukrajna elleni bevetése követett.

Még több Globál

Veszélyes diktatúra küld az oroszoknak 10 ezer katonát, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden

Egyre több a bizonyíték: Moszkva segít a rezsimnek Amerika bázisait támadni, az is kiderült, miért

Ilyet még sosem tett az orosz haditengerészet: áttörték a veszélyes szorost

Kapcsolódó cikkünk

Veszélyes diktatúra küld az oroszoknak 10 ezer katonát, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Veszélyes diktatúra küld az oroszoknak 10 ezer katonát, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden
Putyin egyetlen lépése mutathatja, mekkora bajban van valójában Oroszország
Bejelentette Zelenszkij: 10 ezer katonát küld Oroszországnak a világ egyik legveszélyesebb országa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility