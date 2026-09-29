Vészjósló módon Oroszország egy ponton lezárta a légterét: ez csak egy dolgot jelenthet

Az érintett zóna az asztraháni régióban található Kapusztyin Jar-i rakéta- és fegyverkísérleti telep körzetébe esik, amely Oroszország egyik legfontosabb rakétafejlesztési és -tesztelési központja. A légtérkorlátozás célja

általában a tesztindítások és egyéb, veszélyes röppályával járó tevékenységek alatti biztonság garantálása.

A korlátozás pontos okát hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, és egyelőre azt sem erősítették meg, hogy milyen típusú rakétát tesztelnének az adott időszakban. A helyszín és az időzítés alapján azonban a katonai elemzők ballisztikusrakéta-kísérletekre következtetnek.

Különösen figyelemre méltó, hogy hasonló légtérzárásokat léptettek életbe korábban az Oresnyik rakéta tesztjei előtt is, amelyeket nem sokkal később a fegyverrendszer Ukrajna elleni bevetése követett.

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