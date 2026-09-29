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Washingtonban bukkant fel Putyin kulcsembere – Itt meg mi történik?
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Washingtonban bukkant fel Putyin kulcsembere – Itt meg mi történik?

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Az Egyesült Államokban tartózkodik jelenleg Kirill Dmitrijev, Oroszország egyik különleges diplomáciai küldötte – jelenti a TASZSZ hírügynökség.

Dmitrijev közösségi oldalain jelentette be, hogy Washingtonban van most, mellé egy Kino együttes által készített dalt is kitett, melynek címe magyarul kb. annyit tesz, hogy „Tovább cselekszünk.”

Dmitrijev több orosz-ukrán-amerikai béketárgyláson is vezette az orosz delegációt, így vélhetően most is hasonló feladatot kapott.

Minden jel arra mutat: jelenleg is folyamatban van valamilyen orosz-amerikai egyeztetés az ukrajnai háború lezárásáról, esetleg de-eszaklációjáról.

Az elmúlt hetekben több ilyen ötlet is született: Trump elnök például bejelentette, hogy energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszünet köttetett (aztán később kiderült, hogy csak tárgyalnak erről), illetve kiderült az is, hogy a Fekete-tenger hajóforgalmára is tűzszünetet szeretnének a Közel-Kelet és a régió forgalmában érintett hatalmak.

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