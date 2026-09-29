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Zelenszkij fontos megállapodást jelentett be: újabb vadászgépek érkeznek Ukrajnába
Globál

Zelenszkij fontos megállapodást jelentett be: újabb vadászgépek érkeznek Ukrajnába

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Belgium három F-16-os vadászgépet ad át Ukrajnának az év végéig – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az ukrán államfő az X-en számolt be arról, hogy megállapodás született Belgiummal

három F-16-os vadászgép átadásáról 2025 végéig.

Zelenszkij hozzátette: jelenleg is azon dolgoznak, hogy a harci repülőgépeket gyorsított eljárásban vehessék át.

Az elnök azt is közölte, hogy Ukrajnába már megérkeztek az első sürgősségi lőszerszállítmányok az F-16-osokhoz Belgiumból, Spanyolországból, valamint más partnerországokból.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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