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Akkora sikert ért el Elon Musk monumentális rakétája, hogy arra még Kína is felkapta a fejét
Globál

Akkora sikert ért el Elon Musk monumentális rakétája, hogy arra még Kína is felkapta a fejét

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A héten fontos mérföldkövet teljesített a SpaceX legnagyobb űrrakétája, a Starship. Hétfőn a texasi Starbase-ről levegőbe emelkedő monumentális űreszköz sikeresen elérte a Föld körüli pályát, amire a hordozórakéta korábbi tesztjeinek keretében eddig nem került sor. Az első orbitális repülés nagy előrelépést jelent a különösen nagy szállítási kapacitása és várhatóan kedvező ára miatt sokak által az űripar következő nagy dobásának tarott rakéta fejlesztésén. A Google Trends adatai alapján megnéztük, mennyiben befolyásolta a rakétarendszer iránti érdeklődést a legutóbbi sikeres repülési teszt.

Hosszú várakozás után pályára állt a Starship

Ahogy azt a felbocsátásról szóló cikkünkben is megírtuk, a Starship korábbi tesztrepülései szándékosan szuborbitális pályákon zajlottak, vagyis a rakéták elérték az űrt, de olyan pályán repültek, amelyről további kritikus manőver (pályaelhagyás) nélkül is visszatértek a légkörbe. 

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A Starship a SpaceX következőgenerációs rakétarendszere. A szupernehéz hordozórakéta két fokozatból áll: a Super Heavy névre keresztelt első, és a Starship névre keresztelt második fokozatból, amelyek a tervek szerint a jövőben egyaránt visszatérő elemek lesznek. Ennélfogva, ha túljut a tesztfázison, a Starship lehet majd az első, teljes egészében újrafelhasználható rakétarendszer, amely – a különösen nagy hasznosteher-kapacitása mellett – a felbocsátási költségek csökkenését hozhatja majd el az űriparban. 

A hétfői volt a Starship 14. tesztrepülése, amelyet megelőzően közel sem volt zökkenőmentesnek nevezhető a rakéta fejlesztési folyamata. A tavalyi évben a rakéta tesztrepülés közben márciusban és májusban is megsemmisült, júniusban pedig egy földi statikus, rakétatesztje végződött hatalmas robbanással.

A hétfői tesztet azonban abszolút sikerként, sőt, mérföldkőként könyvelhette el a vállalat.

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A Super Heavy gyorsítórakéta a szétválás után a Mexikói-öböl térségében az óceánban landolt, ahol irányított tengeri leszállási kísérletet hajtott végre.

A keringési pálya elérése mellett más gyakorlati célja is volt a repülésnek. A Starship 14. tesztjével 26 darab Starlink V3 műholdat is felbocsátottak, ezzel pedig azt is bebizonyították, hogy a vállalat internethálózatának következő generációjának pályára állításában is sikerült előrelépniük. A V3-as Starlink egységek méretüket tekintve abszolút a „Starhip-korszakra” készültek már. Jóval nagyobbak, mint a korábbi V1-es és V2-es műholdak, így a tömeges felbocsátásukhoz alapvető fontosságú, hogy a Starship rendszeresen repülhessen a jövőben.

Ahogy azt korábban részletes cikkben is körüljártuk, a Starship-rakétarendszer a SpaceX jövőbeli üzleti tervei mellett a NASA Hold-programja szempontjából is kulcsfontosságú eszköz. A program első tényleges holdraszállására 2028 elején, az Artemis-4 keretében kerül sor ahol az amerikai űrügynökség bejelentése szerint a leszállóegységét szeretnék használni, amihez elengedhetetlen, hogy addigra biztonsággal működjön a Starship-rendszer.

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A Google Trends-ben nem ez volt a legnépszerűbb küldetés

A Google Trends keresési adatai alapján az elmúlt évben világszerte többször is megugrott az érdeklődés a "Starship" témaköre iránt. Májusban a SpaceX tőzsdére lépésekor generálta a rakéta a legnagyobb érdeklődést, ezt követően pedig júliusban, az előző tesztrepülésekor is megugrott az internetes keresések száma. A mostani mérföldkő idején láthatóan még szaggatott vonallal jelzi csak a Google az érdeklődés alakulását, ami azt jelöli, hogy a témára még most is sokan keresnek rá.

Starship-keresések-USA-egy-év
Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt 90 nap adatai alapján jobban látható, hogy

a mostani orbitális tesztrepülés iránti érdeklődés egyértelműen meghaladta a júliusi, szintén sikeresnek mondott teszt idején mértet.

Starship-keresések-90-nap
Kép forrása: Google Trends

Térképes nézeten az elmúlt 7 nap adatai alapján némileg meglepő lehet, hogy

a rakétateszt a legnagyobb figyelmet az Egyesült Államok számára rivális nagyhatalomnak számító Kínában kapta,

a Google adatai alapján.

A távolkeleti ország után Kanadában, az USA-ban, Svájcban és Ausztráliában volt a legintenzívebb az érdeklődés a Starship témakör iránt.

Starship-keresések-7-nap-térkép
Kép forrása: Google Trends

Hosszabb távon vizsgálva a kereséseket, látható, hogy

a Starship 2023-as legelső repülési tesztje váltotta ki messze a legnagyobb internetes érdeklődést eddig.

Az alábbi grafikonon, a "Starlink" témakörrel összehasonlítva az is látszik, hogy a műholdkonstelláció esetében általánosságban jóval erősebb a keresési intenzitás. Mindössze néhány, főleg a rakétatesztek idején tapasztalható kiugrás idején körözte a műholdas rendszert a Starship.

Starship-keresések-5-év
Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

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Címlapkép forrása: Brandon Bell/Getty Images

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