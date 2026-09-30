Akkora sikert ért el Elon Musk monumentális rakétája, hogy arra még Kína is felkapta a fejét

Hosszú várakozás után pályára állt a Starship
Ahogy azt a felbocsátásról szóló cikkünkben is megírtuk, a Starship korábbi tesztrepülései szándékosan szuborbitális pályákon zajlottak, vagyis a rakéták elérték az űrt, de olyan pályán repültek, amelyről további kritikus manőver (pályaelhagyás) nélkül is visszatértek a légkörbe.
A Starship a SpaceX következőgenerációs rakétarendszere. A szupernehéz hordozórakéta két fokozatból áll: a Super Heavy névre keresztelt első, és a Starship névre keresztelt második fokozatból, amelyek a tervek szerint a jövőben egyaránt visszatérő elemek lesznek. Ennélfogva, ha túljut a tesztfázison, a Starship lehet majd az első, teljes egészében újrafelhasználható rakétarendszer, amely – a különösen nagy hasznosteher-kapacitása mellett – a felbocsátási költségek csökkenését hozhatja majd el az űriparban.
A hétfői volt a Starship 14. tesztrepülése, amelyet megelőzően közel sem volt zökkenőmentesnek nevezhető a rakéta fejlesztési folyamata. A tavalyi évben a rakéta tesztrepülés közben márciusban és májusban is megsemmisült, júniusban pedig egy földi statikus, rakétatesztje végződött hatalmas robbanással.
A hétfői tesztet azonban abszolút sikerként, sőt, mérföldkőként könyvelhette el a vállalat.
A Super Heavy gyorsítórakéta a szétválás után a Mexikói-öböl térségében az óceánban landolt, ahol irányított tengeri leszállási kísérletet hajtott végre.
A keringési pálya elérése mellett más gyakorlati célja is volt a repülésnek. A Starship 14. tesztjével 26 darab Starlink V3 műholdat is felbocsátottak, ezzel pedig azt is bebizonyították, hogy a vállalat internethálózatának következő generációjának pályára állításában is sikerült előrelépniük. A V3-as Starlink egységek méretüket tekintve abszolút a „Starhip-korszakra” készültek már. Jóval nagyobbak, mint a korábbi V1-es és V2-es műholdak, így a tömeges felbocsátásukhoz alapvető fontosságú, hogy a Starship rendszeresen repülhessen a jövőben.
Ahogy azt korábban részletes cikkben is körüljártuk, a Starship-rakétarendszer a SpaceX jövőbeli üzleti tervei mellett a NASA Hold-programja szempontjából is kulcsfontosságú eszköz. A program első tényleges holdraszállására 2028 elején, az Artemis-4 keretében kerül sor ahol az amerikai űrügynökség bejelentése szerint a leszállóegységét szeretnék használni, amihez elengedhetetlen, hogy addigra biztonsággal működjön a Starship-rendszer.
A Google Trends-ben nem ez volt a legnépszerűbb küldetés
A Google Trends keresési adatai alapján az elmúlt évben világszerte többször is megugrott az érdeklődés a "Starship" témaköre iránt. Májusban a SpaceX tőzsdére lépésekor generálta a rakéta a legnagyobb érdeklődést, ezt követően pedig júliusban, az előző tesztrepülésekor is megugrott az internetes keresések száma. A mostani mérföldkő idején láthatóan még szaggatott vonallal jelzi csak a Google az érdeklődés alakulását, ami azt jelöli, hogy a témára még most is sokan keresnek rá.
Az elmúlt 90 nap adatai alapján jobban látható, hogy
a mostani orbitális tesztrepülés iránti érdeklődés egyértelműen meghaladta a júliusi, szintén sikeresnek mondott teszt idején mértet.
Térképes nézeten az elmúlt 7 nap adatai alapján némileg meglepő lehet, hogy
a rakétateszt a legnagyobb figyelmet az Egyesült Államok számára rivális nagyhatalomnak számító Kínában kapta,
a Google adatai alapján.
A távolkeleti ország után Kanadában, az USA-ban, Svájcban és Ausztráliában volt a legintenzívebb az érdeklődés a Starship témakör iránt.
Hosszabb távon vizsgálva a kereséseket, látható, hogy
a Starship 2023-as legelső repülési tesztje váltotta ki messze a legnagyobb internetes érdeklődést eddig.
Az alábbi grafikonon, a "Starlink" témakörrel összehasonlítva az is látszik, hogy a műholdkonstelláció esetében általánosságban jóval erősebb a keresési intenzitás. Mindössze néhány, főleg a rakétatesztek idején tapasztalható kiugrás idején körözte a műholdas rendszert a Starship.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
Címlapkép forrása: Brandon Bell/Getty Images
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Megnéztük a Google adatait.
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