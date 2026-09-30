Atomtámadással fenyegetőzik Moszkva, titkos tárgyalások folynak Amerikában - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Az éjszakai orosz támadás elsődleges célpontja a főváros és Kijev megye energetikai infrastruktúrája volt - állapította meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Telegramon.

Az államfő kiemelte, hogy összetett támadás volt: csaknem 190 csapásmérő drónt, valamint ballisztikus rakétákat vetettek be az orosz erők.

Közölte, hogy az orosz légitámadás következtében országszerte eddig öten vesztették életüket, köztük egy gyerek, és tizennégyen megsebesültek.

Az elnök tájékoztatása szerint Oroszország reggel drónnal mértek csapást egy szupermarketre a Kijev melleti Ivankovicsiben, a fővárosban pedig egy raktárépületet támadtak meg, ahol egy ember életét vesztette. Hozzátette, hogy az orosz erők Zsitomir, Mikolajiv, Kirovohrad, Rivne, Odessza, Szumi, Harkiv, Herszon és Cserkaszi megyét is támadták.

"Minden elfogórakéta életeket ment. Ahogy közeledik a tél, egyre nagyobb szükség van ilyen védelemre. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal végrehajtott terrorra épülő stratégiája ne járjon sikerrel" - jelentette ki Zelenszkij.

(MTI)