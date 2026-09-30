Atomtámadással fenyegetőzik Moszkva, titkos tárgyalások folynak Amerikában - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Zelenszkij az orosz támadásokról
Az éjszakai orosz támadás elsődleges célpontja a főváros és Kijev megye energetikai infrastruktúrája volt - állapította meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Telegramon.
Az államfő kiemelte, hogy összetett támadás volt: csaknem 190 csapásmérő drónt, valamint ballisztikus rakétákat vetettek be az orosz erők.
Közölte, hogy az orosz légitámadás következtében országszerte eddig öten vesztették életüket, köztük egy gyerek, és tizennégyen megsebesültek.
Az elnök tájékoztatása szerint Oroszország reggel drónnal mértek csapást egy szupermarketre a Kijev melleti Ivankovicsiben, a fővárosban pedig egy raktárépületet támadtak meg, ahol egy ember életét vesztette. Hozzátette, hogy az orosz erők Zsitomir, Mikolajiv, Kirovohrad, Rivne, Odessza, Szumi, Harkiv, Herszon és Cserkaszi megyét is támadták.
"Minden elfogórakéta életeket ment. Ahogy közeledik a tél, egyre nagyobb szükség van ilyen védelemre. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal végrehajtott terrorra épülő stratégiája ne járjon sikerrel" - jelentette ki Zelenszkij.
(MTI)
Megnyílt az ukrajnai háborús károk nyilvántartása a kártérítési igények benyújtására
Megnyílt az ukrajnai háborús károk nyilvántartása a kártérítési igények benyújtására, feltölthetők az igények az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz való hozzáférés elvesztése, valamint Ukrajna természeti erőforrásaiban a háború miatt keletkezett károk miatt - tájékoztatott a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács szerdán.
A strasbourgi közlemény szerint az Európa Tanács intézményi keretein belül 2023-ban létrehozott, ukrajnai károkat nyilvántartó testület elérhetővé tette a kártérítési igények utolsó kategóriáit is, amelyek az Oroszország által indított háború következményeire vonatkoznak. Ezzel a káresetek kategóriáinak teljes száma 43-ra emelkedett.
A legutóbb megnyitott kategóriák közé tartoznak az ország környezeti és természeti erőforrásaiban keletkezett káresetekre, valamint ukrán állam vagyoni kárigényére vonatkoznak. Az egyének egészségügyi ellátáshoz és oktatáshoz való hozzáférésének elvesztésére vonatkozó kategóriák már a múlt héten megnyíltak az igénylések előtt.
A közlemény Alain Berset-t, az Európa Tanács főtitkárát idézi, aki hangsúlyozta: az ukrajnai károk nyilvántartása ezen igazságtalan háború jogi emlékezetét őrzi, a jogosult kártérítési igények jegyzékéül szolgál. A regiszter az első lépést jelenti egy olyan átfogó kártérítési rendszer létrehozására, amely jóvátételt biztosít majd Ukrajna és az ukrán nép számára a súlyos igazságtalanságokért.
"Lépésről lépésre, az ukrán hatóságokkal, valamint európai és az Európán kívüli partnerekkel szorosan együttműködve elszántan dolgozunk azon, hogy igazságot és elszámoltathatóságot teremtsünk ott, ahol korábban ez nem volt biztosított" - fogalmazott a főtitkár.
Az Európa Tanács tájékoztatása szerint ez idáig már legkevesebb 195 ezer kárigény érkezett, amelyek közül több mint 65 ezret már rögzítettek a nyilvántartásban, vagy feldolgoztak, a többi igény felülvizsgálata pedig folyamatban van.
(MTI)
Átfogó támadás érte ma Ukrajnát
A délelőtt folyamán és dél körül kombinált drón- és rakétatámadás érte Ukrajnát Oroszország felől.
- Kijevben egy lakóház és egy garázs robbant fel, négy ember megsérült.
- Harkivben egy bevásárlóközpontba csapódott be egy drón, egy ember szorult orvosi ellátásra.
- Rivnyében az áramellátó rendszert találták el az oroszok, személyi sérülés nem történt.
Hasonló támadások történtek még Poltavában, Herszonban, Zsitomirben és Donyeckben is. Súlyos sérülésről nincs hír.
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(Kyiv Independent)
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(News.ru)
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(TASZSZ)
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Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
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