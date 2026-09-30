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Atomtámadással fenyegetőzik Moszkva, titkos tárgyalások folynak Amerikában - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
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Atomtámadással fenyegetőzik Moszkva, titkos tárgyalások folynak Amerikában - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

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Lezuhant egy orosz Tu-95-ös hadászati bombázó az orosz Távol-Keleten, az incidens okait egyelőre viszgálják. Washingtoban nem bejelentett módon tárgyalnak az amerikaiak az oroszokkal, Kirill Dmitrijev főtárgyaló a városban van. Hajnalban súlyos támadás érte Kijevet: az ukrán főváros lángokban áll. A fronton az oroszok Dobropillját és Kosztyantynivkát szorongatják, Limanról az ukrán ellentámadásnak köszönhetően enyhült a nyomás. A nap folyamán Oroszország arról kezdett el kommunikálni, hogy Európa blokádolni akarja Kalinyingrádot, így atomtámadással is megfenyegették a NATO európai országait. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
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Zelenszkij az orosz támadásokról

Az éjszakai orosz támadás elsődleges célpontja a főváros és Kijev megye energetikai infrastruktúrája volt - állapította meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Telegramon.

Az államfő kiemelte, hogy összetett támadás volt: csaknem 190 csapásmérő drónt, valamint ballisztikus rakétákat vetettek be az orosz erők.

Közölte, hogy az orosz légitámadás következtében országszerte eddig öten vesztették életüket, köztük egy gyerek, és tizennégyen megsebesültek.

Az elnök tájékoztatása szerint Oroszország reggel drónnal mértek csapást egy szupermarketre a Kijev melleti Ivankovicsiben, a fővárosban pedig egy raktárépületet támadtak meg, ahol egy ember életét vesztette. Hozzátette, hogy az orosz erők Zsitomir, Mikolajiv, Kirovohrad, Rivne, Odessza, Szumi, Harkiv, Herszon és Cserkaszi megyét is támadták.

"Minden elfogórakéta életeket ment. Ahogy közeledik a tél, egyre nagyobb szükség van ilyen védelemre. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal végrehajtott terrorra épülő stratégiája ne járjon sikerrel" - jelentette ki Zelenszkij.

(MTI)

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Megnyílt az ukrajnai háborús károk nyilvántartása a kártérítési igények benyújtására

Megnyílt az ukrajnai háborús károk nyilvántartása a kártérítési igények benyújtására, feltölthetők az igények az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz való hozzáférés elvesztése, valamint Ukrajna természeti erőforrásaiban a háború miatt keletkezett károk miatt - tájékoztatott a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács szerdán.

A strasbourgi közlemény szerint az Európa Tanács intézményi keretein belül 2023-ban létrehozott, ukrajnai károkat nyilvántartó testület elérhetővé tette a kártérítési igények utolsó kategóriáit is, amelyek az Oroszország által indított háború következményeire vonatkoznak. Ezzel a káresetek kategóriáinak teljes száma 43-ra emelkedett.

A legutóbb megnyitott kategóriák közé tartoznak az ország környezeti és természeti erőforrásaiban keletkezett káresetekre, valamint ukrán állam vagyoni kárigényére vonatkoznak. Az egyének egészségügyi ellátáshoz és oktatáshoz való hozzáférésének elvesztésére vonatkozó kategóriák már a múlt héten megnyíltak az igénylések előtt.

A közlemény Alain Berset-t, az Európa Tanács főtitkárát idézi, aki hangsúlyozta: az ukrajnai károk nyilvántartása ezen igazságtalan háború jogi emlékezetét őrzi, a jogosult kártérítési igények jegyzékéül szolgál. A regiszter az első lépést jelenti egy olyan átfogó kártérítési rendszer létrehozására, amely jóvátételt biztosít majd Ukrajna és az ukrán nép számára a súlyos igazságtalanságokért.

"Lépésről lépésre, az ukrán hatóságokkal, valamint európai és az Európán kívüli partnerekkel szorosan együttműködve elszántan dolgozunk azon, hogy igazságot és elszámoltathatóságot teremtsünk ott, ahol korábban ez nem volt biztosított" - fogalmazott a főtitkár.

Az Európa Tanács tájékoztatása szerint ez idáig már legkevesebb 195 ezer kárigény érkezett, amelyek közül több mint 65 ezret már rögzítettek a nyilvántartásban, vagy feldolgoztak, a többi igény felülvizsgálata pedig folyamatban van.

(MTI)

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Átfogó támadás érte ma Ukrajnát

A délelőtt folyamán és dél körül kombinált drón- és rakétatámadás érte Ukrajnát Oroszország felől.

  • Kijevben egy lakóház és egy garázs robbant fel, négy ember megsérült.
  • Harkivben egy bevásárlóközpontba csapódott be egy drón, egy ember szorult orvosi ellátásra.
  • Rivnyében az áramellátó rendszert találták el az oroszok, személyi sérülés nem történt.

Hasonló támadások történtek még Poltavában, Herszonban, Zsitomirben és Donyeckben is. Súlyos sérülésről nincs hír.

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Bedurvultak az oroszok: ha Európa ezt tényleg megteszi, Moszkva indítja az atomfegyvereket

Nukleáris fegyverekkel fog csapást mérni Oroszország, ha a NATO megpróbálja blokád alá vonni Kalinyingrádot – közölte Oroszország dublini nagykövetsége a Kyiv Independent cikke szerint.

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Bedurvultak az oroszok: ha Európa ezt tényleg megteszi, Moszkva indítja az atomfegyvereket
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Újraválasztották Vjacseszláv Vologyint

Az orosz Duma házelnöke az első orosz vezető lesz a történelemben, aki három cikluson keresztül tölti be ezt a posztot.

(TASZSZ)

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Döntött Moszkva: zárva maradnak a dízelcsapok – egyre súlyosabb az üzemanyagválság

Az orosz kormány egy hónappal, október 31-ig meghosszabbította a dízelolaj exportjának tilalmát a belföldi üzemanyagpiac stabilitásának fenntartása érdekében. A döntés hátterében az orosz finomítók elleni ukrán dróntámadások által okozott súlyos kapacitáskiesés áll, ami egyre komolyabb belföldi ellátási gondokat okoz. A lépés tovább szűkíti az amúgy is feszes globális dízelpiac kínálatát, ami különösen Európát érinti érzékenyen, ahol a dízel finomítói marzsai már történelmi magasságba emelkedtek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Döntött Moszkva: zárva maradnak a dízelcsapok – egyre súlyosabb az üzemanyagválság
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Három települést foglaltak el az oroszok

Elfoglalták az orosz katonák a harkivi Sabelnojét, a Szumi megyében található Tolcodubovót és Jehorovkát Zaporizzsja megyében - jelentette az orosz védelmi minisztérium a falvak orosz megnevezését használva.

(TASZSZ)

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Bemondta az európai vezető: a NATO-nak minél hamarabb ukrán fegyverekre van szüksége

Belgium számára az orosz légitámadások jelentik a legnagyobb biztonsági fenyegetést, ezért meg kell erősíteni a légvédelmi képességeket - jelentette ki Theo Francken belga védelmi miniszter szerdán Brüsszelben.

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Bemondta az európai vezető: a NATO-nak minél hamarabb ukrán fegyverekre van szüksége
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Meghosszabbították az orosz dízelexport-tiltást

A tiltás hivatalosan január 31-ig marad érvényben, de az orosz vezetők bármikor dönthetnek a rendelet meghosszabbításáról vagy eltörléséről.

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Óránként 45 millió dolláros kárt okoz Ukrajnának az orosz légierő

Egyetlen órányi légiriadó 45 millió dolláros kárt okoz átlagosan Ukrajnának - erről Olekszandr Kravcsenkó ukrán gazdasági miniszter beszélt a Guardiannek.

Az orosz légicsapások során megáll az élet Ukrajnában: a munkahelyek, termelés leállnak, az emberek óvóhelyre vonulnak.

Kravcsenkó arra is kitért, hogy vannak olyan napok, melyek során 10 órán át szólnak a szirénák.

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Drónroncs zuhant egy nyugati követségre

Vitalij Klicskó kijevi polgármester számolt be az incidensről: azt nem árulta el, melyik ország diplomáciai követsége érintett az ügyben.

(Kyiv Independent)

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Súlyos csapás érte Brjanszkot

Az ukrán drónerők reggeli támadása során egy civil meghalt Brjanszk régióban - tájékoztat a TASZSZ.

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Orosz légvédelmi jelentés

Megérkezett az orosz haderő éjjeli légvédelmi jelentése: 384 ellenséges drónt lőttek le a légtérben, összesen 18 orosz régiót ért támadás.

(News.ru)

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Magyarország szomszédjában kért menedékjogot az Északi Áramlat robbantója

Politikai menedékjogot kért Horvátországban az Északi Áramlat gázvezeték elleni szabotázsakcióval gyanúsított ukrán állampolgár, Volodimir Zsuravlov, hogy elkerülje a Németországnak történő kiadatást - közölte az Ukrajinszka Pravda.

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Magyarország szomszédjában kért menedékjogot az Északi Áramlat robbantója
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Orosz jelentés a Kijev elleni támadásról

Az orosz védelmi minisztérium jelentést adott ki: állításuk szerint egy "kommunikációs központot" támadtak Kijevben.

Emellett támadást intéztek Izmail kikötője ellen is, a Fekete-tenger partján.

(TASZSZ)

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Ukrán jelentés

188 drónt és több rakétát lőtt ki Ukrajnára az orosz haderő az éjjel folyamán, a légvédelmi erők 155 drónt és öt rakétát fogtak el.

(UNN)

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Orosz támadás veszélye miatt leállítottak két NATO-repteret

Átmenetileg leállították a forgalmat szerda reggel a lengyelországi Lublin és Rzeszów repülőterén a lengyel légierő műveletei miatt - közölte az X-en a lengyel légi közlekedési hatóság (PANSA).

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Orosz támadás veszélye miatt leállítottak két NATO-repteret
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Megüzente Putyinnak Trump embere: ha ez így megy tovább, Oroszország végleg összeomlik

A CIA igazgatója, John Ratcliffe arra figyelmeztette az orosz vezetést, hogy ha folytatják a háborút, Oroszország gazdasága olyan összeomlást szenvedhet, mint amely a Szovjetunió végét is elhozta.

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Megüzente Putyinnak Trump embere: ha ez így megy tovább, Oroszország végleg összeomlik
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Odalépett Amerika az oroszoknak: fontos fegyverszállítási útvonalat vágnak el

Az Egyesült Államok szeptember 29-én szankciókat léptetett életbe az iráni fegyverbeszerzésekben érintett magánszemélyekkel és szervezetekkel – köztük két orosz vállalattal – szemben, számolt be a Kyiv Independent.

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Odalépett Amerika az oroszoknak: fontos fegyverszállítási útvonalat vágnak el
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Süket, vak és skizofrén katonákat toboroz az orosz hadsereg

Területvédelmi drónelhárító egységekbe terelné a „D” egészségügyi kategóriájú, vagyis visszafordíthatatlan, súlyos egészségügyi problémákkal küzdő önkénteseket Jevgenyij Poddubnyij orosz politikus – erről a TASZSZ számolt be.

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Süket, vak és skizofrén katonákat toboroz az orosz hadsereg
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Súlyos támadás érte Kijevet – Lángokban áll az ukrán főváros

Az éjjel és ma hajnalban Oroszország több hullámban rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet, Ukrajna fővárosát, a településen számos épület oltásán dolgoznak a tűzoltók, sokan megsérültek.

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Súlyos támadás érte Kijevet – Lángokban áll az ukrán főváros
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Lezuhant egy orosz stratégiai bombázó, titkos tárgyalások folynak Amerikában - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

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