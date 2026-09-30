Oroszország kész a teljes arzenálját használni, így atomfegyvereket is, hogy megvédje területét, ha a NATO-országok megpróbálják a Kalinyingrád-régiót elvágni az ország többi részétől”

– közölte az orosz követség.

Közölték: „információik” vannak arról, hogy a NATO-nak már konkrét tervei vannak Kalinyingrád légi és tengeri blokádjára, ennek forrását azonban nem közölték.

A mai nap Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő is megvádolta az európai országokat azzal, hogy blokád alá akarják vonni az orosz exklávét.

Többször is hallottunk ilyen állításokat Lengyelországtól és más európai országoktól – a Kalinyingrád témájában elhangzó kijelentések teljesen botrányosak”

– mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Lengyel vezetők valójában nem Kalinyingrád blokádjáról beszéltek, hanem arról, hogy az exklávé mellett (lengyel oldalon, a szárazföldön) csapatokat kellene összevonni, hogy elvonják az oroszok figyelmét az ukrajnai hadszíntérről. Az ötletet először két hete vetette fel Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter.

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