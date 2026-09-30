Bemondta az európai vezető: a NATO-nak minél hamarabb ukrán fegyverekre van szüksége

Belgium számára az orosz légitámadások jelentik a legnagyobb biztonsági fenyegetést, ezért meg kell erősíteni a légvédelmi képességeket - jelentette ki Theo Francken belga védelmi miniszter szerdán Brüsszelben.

Euronews által szervezett nemzetközi védelmi és űrpolitikai konferencián felszólaló tárcavezető hangsúlyozta:

arra van szükség, hogy az ukrán technológia a lehető leghamarabb eljusson Európába, Belgiumba és a NATO-hoz is, hogy felvehessük a harcot azokkal a sugárhajtású drónokkal, amelyek akár óránkénti 600 kilométeres sebességgel közelednek".

Mint mondta, növelni kell a rendelkezésre álló eszközök készleteit és a termelési kapacitásokat, valamint bővíteni kell az európai védelmi ipari bázist.

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